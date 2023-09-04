صافكس: تنظيم الطبعة الثانية لمعرض الدخول المدرسي من 5 الى 20 سبتمبر

وأوضح المصدر ذاته أنه تحت رعاية وزارة التجارة وترقية الصادرات، تنظم المؤسسة الجزائرية للمعارض، فرع مجمع صافكس، الطبعة الثانية من معرض الدخول المدرسي تحت شعار "كلنا من أجل التلميذ"، في الفترة الممتدة من 05 الي 20 سبتمبر بقصر المعارض الصنوبر البحري، بالجزائر العاصمة، وهذا تزامنا مع التحضيرات للدخول المدرسي 2023.
وأضاف البيان أن المعرض يعد "فضاء تجاري يوفر للعائلات مستلزمات الدراسة من أدوات وكتب" و يهدف، كما في طبعته الأولى، "لتوفير هذه المستلزمات وكل ما يتعلق بالتلميذ بأسعار تنافسية ومعقولة".
كما يفسح المعرض المجال لحوالي 40 عارضا، من بينهم مدارس الدعم وتعليم اللغات، مؤسسات تجهيز المكاتب، إلى جانب الناشطين في مجال الأدوات والكتب، للتعريف بمنتجاتهم وتسويقها بصفة مباشرة.
وسيخصص خلال فعاليات المعرض مساحات ترفيهية متنوعة بين المطالعة والتلوين، بالإضافة إلى ورشات تعليم اللغات، حسب البيان، مشيرا الى أن توقيت المعرض سيكون من الساعة العاشرة صباحا (10سا) الى السابعة مساء (19سا).