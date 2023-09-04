موانئ : اجتماع تنسيقي لتعزيز السلسلة اللوجستية لنقل الحبوب، البقوليات الجافة و مادة الحليب

الجزائر - ترأس وزير الفلاحة و التنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، رفقة وزير النقل، يوسف شرفة، يوم الأحد، اجتماعا تنسيقيا بخصوص عملية نقل الحبوب، البقوليات الجافة و مادة الحليب من الموانئ، بهدف توضيح الرؤية الجديدة بالنسبة إلى استراتيجية القطاعين، حسبما افاد به بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

وتم خلال هذا الاجتماع، الذي تم بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مناقشة ودراسة عدة مسائل وملفات مشتركة، بحضور إطارات من القطاعين ومدراء الموانئ على المستوى الوطني، وممثل عن المديرية العامة للجمارك، وممثل عن وزارة التجارة و ترقية الصادرات و كذا المدير العام لشركة "لوجي ترونس" و المدير العام للديوان المهني للحبوب (OAIC) والمدير العام للديوان الوطني للتغذية الأنعام (ONAB)، يضيف ذات المصدر.

وخلال هذا اللقاء قدم الوزيران عرضا مفصلا حول "تعزيز السلسلة اللوجستية فيما يخص عمليات النقل، حيث اتخذت كل الإجراءات و التدابير اللازمة لحل كل الصعوبات التي تواجهها".

ويتمثل الهدف الرئيسي للاجتماع، حسب البيان، "ضمان تفريغ البواخر في آجال زمنية مقلصة من أجل تجنب تشبع الموانئ بالبواخر، و كذا تقليص مدة انتظار السفن العالقة بالسواحل والاستغلال الأمثل والمتوازن لجميع الموانئ الوطنية".

و في هذا الشأن، "تم إنشاء خلية يقظة ومراقبة لضمان عمليات معالجة البواخر بالموانئ في أفضل الظروف و هذا 7 أيام/7 و 24 سا/24"، يضيف ذات المصدر.

الجزائر - ترأس وزير الفلاحة و التنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، رفقة وزير النقل، يوسف شرفة، اليوم الأحد، اجتماعا تنسيقيا بخصوص عملية نقل الحبوب، البقوليات الجافة و مادة الحليب من الموانئ، بهدف توضيح الرؤية الجديدة بالنسبة إلى استراتيجية القطاعين، حسبما افاد به بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

وتم خلال هذا الاجتماع، الذي تم بمقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، مناقشة ودراسة عدة مسائل وملفات مشتركة، بحضور إطارات من القطاعين ومدراء الموانئ على المستوى الوطني، وممثل عن المديرية العامة للجمارك، وممثل عن وزارة التجارة و ترقية الصادرات و كذا المدير العام لشركة "لوجي ترونس" و المدير العام للديوان المهني للحبوب (OAIC) والمدير العام للديوان الوطني للتغذية الأنعام (ONAB)، يضيف ذات المصدر.

وخلال هذا اللقاء قدم الوزيران عرضا مفصلا حول "تعزيز السلسلة اللوجستية فيما يخص عمليات النقل، حيث اتخذت كل الإجراءات و التدابير اللازمة لحل كل الصعوبات التي تواجهها".

ويتمثل الهدف الرئيسي للاجتماع، حسب البيان، "ضمان تفريغ البواخر في آجال زمنية مقلصة من أجل تجنب تشبع الموانئ بالبواخر، و كذا تقليص مدة انتظار السفن العالقة بالسواحل والاستغلال الأمثل والمتوازن لجميع الموانئ الوطنية".

و في هذا الشأن، "تم إنشاء خلية يقظة ومراقبة لضمان عمليات معالجة البواخر بالموانئ في أفضل الظروف و هذا 7 أيام/7 و 24 سا/24"، يضيف ذات المصدر.