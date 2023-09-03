التأكيد على المرافقة الفعلية للمؤسسات العمومية الناشطة في مجال الزراعات الاستراتيجية

وجرى اللقاء، يوم السبت، بمقر الوزارة، بحضور ممثلي مؤسسة (كوسيدار أغريكو) التابعة لمجمع (كوسيدار)، مؤسسة النشاط الغذائي الزراعي 3A-SPA التابعة لمجمع (سونطراك)، مؤسسة (غلوبال أغري فود) التابعة لمجمع "مادار"، ومجمع "أغروديف"، بحضور المدير العام للديوان الوطني للاراضي الفلاحية، والمدير العام لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، و ممثل المكتب الوطني للدراسات (بنيدر).
وفي هذا الإطار، أكد الوزير على ''ضرورة المرافقة الفعلية لهذه المؤسسات لتمكينهم من استغلال اكبر نسبة من المساحات الممنوحة، خاصة في كل ما يتعلق بإصدار عقود الامتياز و الموارد المائية، وهذا بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية لتمكينها من الحصول على جميع التحفيزات التي تمنحها الدولة".
ويندرج هذا اللقاء في إطار تنمية الفلاحة في الولايات الجنوبية للبلاد وهذا من خلال "اسداء توجيهات ودراسة جميع السبل من أجل الوصول للأهداف المسطرة من طرف القطاع من أجل الرفع من إنتاج الحبوب والشعب الاستراتيجية الاخرى لتقليص فاتورة الاستيراد".
ولقد خصصت الوزارة في هذا الشأن ''مساحات معتبرة لهذه المؤسسات لما تملكه من إمكانيات و تجربة في المجال الفلاحي خاصة الزراعات الاستراتجية ( لإنتاج القمح، الذرة، دوار الشمس، البقول الجافة)''، يضيف ذات البيان.