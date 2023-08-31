دعوة المستثمرين الخواص لمضاعفة إنتاج المواد الصيدلانية لتقليص فاتورة الاستيراد

وحث الوزير -خلال إشرافه على تدشين مصنع لإنتاج الكواشف الطبية ببلدية عين مليلة خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته اليوم إلى هذه الولاية- مسؤولي ذات الوحدة الإنتاجية على "تغيير نظام العمل والتوجه نحو نظام المداومة ثلاث فرق طيلة ساعات اليوم من أجل رفع القدرات الإنتاجية ومن ثمة المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي".

كما استغل السيد عون فرصة تدشينه لمؤسسة مختصة في صناعة أدوية داء السرطان ببلدية عين مليلة -تطلب إنجازها غلافا ماليا فاق 5,4 مليار دج - ليهنئ صاحب المؤسسة على الإنجاز المحقق ودعاه إلى "تسجيل أكبر عدد ممكن من الأدوية في غضون سنة 2025 من أجل تزويد الصيدليات المركزية بهذه الأدوية".

وجدد الوزير بذات المؤسسة التأكيد على مواصلة دعم الدولة للمستثمرين الخواص و وقوفها إلى جانبهم من خلال منحهم كافة التسهيلات ومرافقتهم من أجل رفع كافة العوائق التي تعترضهم.

وأبدى الوزير رضاه التام عن المجهود المبذول بإحدى المؤسسات الخاصة بتصنيع القفازات الطبية وذلك خلال إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق عملية تصدير شحنة تقدر بـ1,5 مليون وحدة من القفازات الطبية والجراحية انطلاقا من إحدى المؤسسات الخاصة ببلدية أولاد قاسم نحو موريتانيا، متمنيا أن "تكون موريتانيا بوابة المؤسسات الجزائرية لتوسيع صادرتها نحو إفريقيا".

ودعا السيد عون خلال لقاء صحفي عقب زيارته لمصنع الإسمنت التابع لمجمع "جيكا" ببلدية سيقوس مسؤولي المؤسسة إلى "التجند من أجل حماية البيئة والسهر على عدم تلويثها حفاظا على صحة المواطن والطبيعة".

قبلها كان الوزير قد عاين ظروف العمل بمطاحن سيدي أرغيس التابعة لمجمع"أغروديف" ببلدية أم البواقي واستمع لانشغالات العمال بذات الوحدة الإنتاجية.