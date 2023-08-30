عون يؤكد على ضرورة إتمام عملية استرجاع العقار الصناعي غير المستغل في أقرب الآجال

أم البواقي - أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون اليوم الأربعاء بأم البواقي على ضرورة إتمام عملية استرجاع العقار الصناعي غير المستغل في أقرب الآجال.

وأسدى الوزير خلال زيارته للمؤسسة العمومية لإنجاز الغرف الجاهزة "كابراف" بعين مليلة واستماعه لعرض حول واقع القطاع, في إطار زيارة عمل وتفقد تقوده إلى ولاية أم البواقي, تعليمات تقضي ''بالإسراع في عملية استرجاع العقارات الصناعية غير المستغلة بغية منحها للمستثمرين الحقيقيين''.

ومنح السيد عون المسؤولين عن ملف العقار الصناعي مهلة أقصاها نهاية السنة الجارية من أجل تطبيق القوانين السارية المفعول في مجال العقار الصناعي والتي أكد بأنها "واضحة وتقضي باسترجاع العقار الصناعي الذي لم يتم استغلاله وتقديم المستثمرين المزيفين إلى العدالة التي لها صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم''.

وشدد الوزير على ضرورة ربط المناطق الصناعية المتواجدة عبر إقليم ولاية أم البواقي بمختلف الشبكات سيما شبكتي الغاز الطبيعي والكهرباء والإنترنيت عن طريق الألياف البصرية في أقرب الآجال حتى يتسنى وضعها تحت تصرف المستثمرين الذين ينتظرون إتمام تهيئة هذه المناطق وتزويدها بمختلف الخدمات التي يحتاجونها في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية.

ووجه وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني دعوة إلى المسؤولين المحليين ونواب الشعب لإشراكهم في متابعة مدى تقدم أشغال التهيئة والربط بالشبكات بمختلف المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والتبليغ عن كل الاختلالات حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تسمح بوضع هذه المناطق حيز الخدمة.

كما طالب السيد عون من المستثمرين بمزيد من الصبر لرفع كافة العوائق التي حالت دون تجسيد مشاريعهم, مؤكدا أن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني تعمل وفق برنامج مسطر من أجل إنجاح هذه المناطق ومنحها لمستحقيها من المستثمرين وفق توزيع أمثل يتم من خلاله مراعاة طبيعة كل منطقة والنشاطات التي تتلاءم معها.

وبخصوص الوحدات الإنتاجية العمومية التي توقفت عن العمل منذ سنوات في شاكلة مصنع النسيج بمدينة عين البيضاء أكد الوزير بأنه قد تم على مستوى دائرته الوزارية استحداث لجنة خاصة مكلفة بدراسة وضعية هذه المؤسسات وإيجاد الحلول اللازمة التي تسمح للدولة بوضعها مجددا حيز الخدمة في إطار سياسة القطاع التي تهدف إلى خلق الثروة ومناصب الشغل.

وأسدى السيد عون خلال زيارته لمؤسسة خاصة لصناعة الكواشف الطبية بالمنطقة الصناعية بعين مليلة تعليمات دعا من خلالها إلى ضرورة تحويل تسيير المناطق الصناعية إلى مجمع الصناعات المحلية " ديفاندوس" في أقرب الآجال.

ويواصل السيد عون زيارته إلى ولاية أم البواقي أين سيعاين وحدات إنتاجية ويدشن أخرى مختصة في صناعة الأدوية والكواشف الطبية للمختبرات بعين مليلة قبل أن يشرف على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مصنع تصدير القفازات الطبية ببلدية أولاد قاسم ويزور مطاحن سيدي ارغيس التابعة لمجمع "أقروديف" ببلدية أم البواقي ومصنع الإسمنت التابع لمجمع "جيكا" ببلدية سيقوس.