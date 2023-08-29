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المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية بسيدي بلعباس: اتفاقية مع شركة الخدمات المصرفية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 أوت 2023 15:35     الفئـة : اقتصــاد
المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية بسيدي بلعباس: اتفاقية مع شركة الخدمات المصرفية

سيدي بلعباس ـ أبرمت المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية بسيدي بلعباس اتفاقية تعاون مع شركة الخدمات المصرفية "أس أس بي" من أجل إنتاج أكثر من 20 ألف وحدة من نهائيات الدفع الإلكتروني, حسبما أفادت به اليوم الثلاثاء الرئيسة المديرة العامة لذات المؤسسة العمومية.

وأوضحت باية قنديل في تصريح لوأج أنه سيتم في إطار هذه الاتفاقية إنتاج نهائيات الدفع الإلكتروني وسيتم الشروع فيها انطلاقا من شهر سبتمبر المقبل.

وفضلا عن ذلك ستتكفل المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية بتجسيد مشروع مع شركة نفطال من أجل إنجاز تجهيزات ثابتة للدفع الإلكتروني تستخدم من طرف الزبائن لدفع مستحقات الوقود عبر محطات نفطال المختلفة.

وفي ما يتعلق بالإنتاج الذي حققته المؤسسة كشفت ذات المسؤولة أنه تم إنتاج ما يفوق 50 ألف وحدة من نهائيات الدفع الإلكتروني منذ انطلاق هذا المشروع في سنة 2018 وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة ما بين قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وشركة الخدمات المصرفية في سياق ترقية أدوات الإنتاج الوطني.

وفي ما يخص أنواع أجهزة الدفع الإلكتروني المنجزة أبرزت أنه تم إنجاز ثلاثة أنواع منها جهاز الدفع الإلكتروني الكلاسيكي وجهاز الدفع الإلكتروني كبير الحجم وجهاز الدفع الإلكتروني الذكي صغير الحجم.

وذكر ذات المصدر أن القدرة السنوية لإنتاج هذه الأجهزة تفوق 220 ألف وحدة تنجز عبر ثلاثة خطوط, مشيرا إلى أن المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية تمتلك إمكانيات ومؤهلات بشرية ذات كفاءة مهنية عالية تسمح لها بتحقيق المشاريع المبرمة مع مختلف القطاعات ومنه المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وفقا لاستراتيجية السلطات العليا للبلاد.

آخر تعديل على الأربعاء, 30 أوت 2023 12:03
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المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية بسيدي بلعباس: اتفاقية مع شركة الخدمات المصرفية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 29 أوت 2023 15:35     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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