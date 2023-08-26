و جاء في البيان أن "مصالح وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قامت يوم 24 أوت 2023 بالغلق المؤقت للمؤسسة الصيدلانية لتصنيع المواد الصيدلانية الموجهة للطب البشري "ش.ذ.م.م هوب فارم" SARL HUP.P PHARMA بسبب انتهاك قواعد الممارسات الحسنة للتصنيع".
و أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء تم تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 11 رجب 1442 الموافق ل23 فيفري 2021 المتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها.
صناعة صيدلانية: غلق مؤقت للمخابر "هوب فارم" بسبب إنتهاك قواعد التصنيع
أدرج يـوم : السبت, 26 أوت 2023 12:41 الفئـة : اقتصــاد
الجزائر - أعلنت مصالح وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني يوم السبت في بيان لها عن الغلق المؤقت منذ الخميس الفارط لمخابر المؤسسة الصيدلانية لتصنيع المواد الصيدلانية الموجهة للطب البشري "هوب فرم" بسبب إنتهاك قواعد ممارسات التصنيع.
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