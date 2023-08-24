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فايد يتحادث بجوهانسبورغ مع رئيسة البنك الجديد للتنمية

  أدرج يـوم : الخميس, 24 أوت 2023 20:27     الفئـة : اقتصــاد
فايد يتحادث بجوهانسبورغ مع رئيسة البنك الجديد للتنمية

الجزائر- تحادث وزير المالية, لعزيز فايد, اليوم الخميس بجوهانسبورغ (جنوب افريقيا), مع رئيسة البنك الجديد للتنمية, السيدة ديلما روساف, حسب ما افاد به بيان للوزارة.

وجرى هذا اللقاء على هامش أشغال قمة "البريكس" التي عقدت في جوهانسبرغ من 21 الى 24 أغسطس الجاري, يضيف ذات المصدر.

وتناول اللقاء, حسب البيان, "نقاشا موسعا حول ملف انضمام الجزائر إلى البنك الجديد للتنمية، وهو بنك دولي يهدف إلى دعم مشاريع التنمية في الدول النامية".

وخلال هذا اللقاء، "أعربت رئيسة البنك عن قناعتها بشأن قبول طلب الانضمام في الجلسة المقبلة لمجلس محافظي البنك، المقرر عقدها شهر سبتمبر المقبل".

كما تمت, بالمناسبة, مناقشة الإجراءات العملية المتعلقة بمسار العضوية, حيث أكدت رئيسة البنك أن "مجموع الدول الاعضاء في مجلس المحافظين قد ابدوا دعمهم لترشح الجزائر", حسب ذات المصدر.

آخر تعديل على الخميس, 24 أوت 2023 20:43
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فايد يتحادث بجوهانسبورغ مع رئيسة البنك الجديد للتنمية
  أدرج يـوم : الخميس, 24 أوت 2023 20:27     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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