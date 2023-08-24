فايد يتحادث بجوهانسبورغ مع رئيسة البنك الجديد للتنمية

إيطاليا تدعم مبادرة الرئيس تبون الرامية لتغليب منطق الحل السياسي للأزمة في النيجر -

الجزائر-البنين: زيارة مرتقبة للرئيس باتريس تالون الى الجزائر من أجل انطلاقة نوعية جديدة للعلاقات الثنائية -

الجزائر و البنين يستعرضان سبل المساهمة في العودة للنظام الدستوري في النيجر -

بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عطاف يحل بكوتونو ويجري مشاورات مع نظيره البنيني -

دراسة مشروع توأمة بين مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة و نظيره التركي باسطنبول -

موسم الاصطياف: تسجيل 21 حالة غرق في الشواطئ والمجمعات المائية خلال أسبوع -

تسجيل موجة حر على عدة ولايات وسطى وغربية من الوطن غدا السبت -

عون يحث مسؤولي مصنع سوناريك بفرجيوة على زيادة الإنتاج -

الرئيس الصحراوي: إفريقيا لن تحقق تقدما إلا إذا تخلصت من الاستعمار و مخلفاته -

دعوة إلى مرافقة الشعب الصحراوي و مده بمزيد من الدعم لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير -

السيد عون يدعو إلى إزالة العراقيل عن المشاريع الاستثمارية -

تفكيك شبكة إجرامية دولية تقوم بتهريب المهاجرين وتدبير رحلات الإبحار السري بوهران -

كورونا: تسجيل حالة واحدة خلال ال 24 ساعة الأخيرة -

رئيس الجمهورية يؤمن بقوة ان المجال متاح لتفعيل المسار السياسي والسلمي لحل الأزمة في النيجر -

إدانة محاولات المغرب توريط شركات أجنبية للإستثمار في الطاقة الخضراء بالصحراء الغربية -

وزير الصحة يستقبل وفدا عن الإتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة -

وزير المالية يبحث بجوهانسبورغ مع نظيره الجنوب افريقي سبل تعزيز التعاون بين البلدين -

مصنع اللفائف الفولاذية المدهونة بميلة سيشرع في الإنتاج بداية من نوفمبر المقبل -

كرة القدم/منافسات إفريقية للأندية: شباب قسنطينة وجمعية الشلف في رحلة البحث عن إنجاز كبير -