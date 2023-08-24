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وزير المالية يبحث بجوهانسبورغ مع نظيره الجنوب افريقي سبل تعزيز التعاون بين البلدين 

  أدرج يـوم : الخميس, 24 أوت 2023 16:31     الفئـة : اقتصــاد
وزير المالية يبحث بجوهانسبورغ مع نظيره الجنوب افريقي سبل تعزيز التعاون بين البلدين 

الجزائر - أجرى وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الخميس بجوهانسبورغ (جنوب افريقيا)، لقاء مع وزير المالية الجنوب الافريقي، إنوك غودونغوانا، تمحور حول تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وتم خلال هذا اللقاء، الذي جرى على هامش أشغال الدورة ال15 لقمة مجموعة "بريكس"، تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، و كذا استعراض الفرص المتاحة لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار المشترك، بهدف تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وفي هذا الإطار، يضيف ذات المصدر، تعهد الطرفان بمواصلة الجهود الرامية الى ''تطوير العلاقات الاقتصادية وترقيتها الى مصاف العلاقات التاريخية وعلاقات الصداقة التي طالما تميز بها كلا البلدين''.

وفي نفس السياق، ''تمت مناقشة ملف انضمام الجزائر إلى البنك الجديد للتنمية''، حيث أعرب وزير المالية الجنوب افريقي - حسب البيان - عن دعم دولته لملف انضمام الجزائر لهذا البنك، مؤكدا بأنه ''سيتم بذل كل الجهود الممكنة لتسريع عملية الانضمام''.

كما تمحورت المناقشات حول القضايا التي تم طرحها في القمة الخامسة عشرة لدول "بريكس"، لاسيما تلك المتعلقة بالتعاون المالي والنقدي، يوكد المصدر، مشيرا اأضا الى التطرق، في إطار هذا اللقاء، إلى ''كيفية ترقية المعاملات التجارية باستعمال العملات الوطنية''.

 

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وزير المالية يبحث بجوهانسبورغ مع نظيره الجنوب افريقي سبل تعزيز التعاون بين البلدين 
  أدرج يـوم : الخميس, 24 أوت 2023 16:31     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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