الجزائر/جنوب إفريقيا: التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال مشترك

و تم التوقيع على الاتفاقية, مساء أمس الأربعاء, من طرف رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, كمال حمني, ورئيس غرفة التجارة لجنوب إفريقيا, بحضور وزير المالية, لعزيز فايد, ورئيسة ديوان وزير التجارة وترقية الصادرات, سهيلة عبلاش.
و في هذا الإطار, أكد السيد حمني بأن هذا المجلس سيكون بمثابة "القاطرة التي تعزز حجم التبادلات التجارية بين الجزائر وجنوب أفريقيا", وفقا لنفس المصدر.
كما "سيسمح المجلس بتعزيز الاندماج الإفريقي, خاصة بعد انضمام الجزائر لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية مما يفتح المجال للمتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين ببحث فرص الشراكة, التعاون والاستثمار", يضيف رئيس الغرفة, معتبرا أن "كل الظروف مواتية لإقامة تبادلات تجارية واقتصادية مربحة لكلا الطرفين".
و خلال هذا اللقاء, تم أيضا الاتفاق على تنظيم زيارة عمل للمتعاملين الاقتصاديين من جنوب افريقيا خلال الطبعة ل 31 لمعرض الإنتاج الجزائري المزمع تنظيمه شهر ديسمبر المقبل, وفقا للبيان.