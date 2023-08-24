Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر/جنوب إفريقيا: التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال مشترك

  أدرج يـوم : الخميس, 24 أوت 2023 10:19     الفئـة : اقتصــاد
الجزائر/جنوب إفريقيا: التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال مشترك

الجزائر- وقعت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مع نظيرتها الجنوب إفريقية على مذكرة تفاهم من أجل إنشاء مجلس أعمال مشترك بين البلدين، وذلك على هامش أشغال الدورة ال15 لقمة مجموعة "بريكس" المنعقدة بجوهانسبرغ، حسبما أفاد به بيان للغرفة.

و تم التوقيع على الاتفاقية, مساء أمس الأربعاء, من طرف رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, كمال حمني, ورئيس غرفة التجارة لجنوب إفريقيا, بحضور وزير المالية, لعزيز فايد, ورئيسة ديوان وزير التجارة وترقية الصادرات, سهيلة عبلاش.

و في هذا الإطار, أكد السيد حمني بأن هذا المجلس سيكون بمثابة "القاطرة التي تعزز حجم التبادلات التجارية بين الجزائر وجنوب أفريقيا", وفقا لنفس المصدر.

كما "سيسمح المجلس بتعزيز الاندماج الإفريقي, خاصة بعد انضمام الجزائر لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية مما يفتح المجال للمتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين ببحث فرص الشراكة, التعاون والاستثمار", يضيف رئيس الغرفة, معتبرا أن "كل الظروف مواتية لإقامة تبادلات تجارية واقتصادية مربحة لكلا الطرفين".

و خلال هذا اللقاء, تم أيضا الاتفاق على تنظيم زيارة عمل للمتعاملين الاقتصاديين من جنوب افريقيا خلال الطبعة ل 31 لمعرض الإنتاج الجزائري المزمع تنظيمه شهر ديسمبر المقبل, وفقا للبيان.

آخر تعديل على الخميس, 24 أوت 2023 10:26
كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر/جنوب إفريقيا: التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس أعمال مشترك
  أدرج يـوم : الخميس, 24 أوت 2023 10:19     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.08.25

إيطاليا تدعم مبادرة الرئيس تبون الرامية لتغليب منطق الحل السياسي للأزمة في النيجر

23.08.25

الجزائر-البنين: زيارة مرتقبة للرئيس باتريس تالون الى الجزائر من أجل انطلاقة نوعية جديدة…

23.08.25

الجزائر و البنين يستعرضان سبل المساهمة في العودة للنظام الدستوري في النيجر

23.08.25

بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عطاف يحل بكوتونو ويجري مشاورات مع نظيره البنيني

23.08.25

الجيدو (الألعاب العالمية-2023): المصارع الجزائري لذوي الاحتياجات الخاصة إسحاق أولد قويدر…

23.08.25

الجيش الصحراوي يستهدف تمركزات قوات الاحتلال المغربي بقطاع المحبس

الأكثــر قـراءة

23.08.24

فايد يتحادث بجوهانسبورغ مع رئيسة البنك الجديد للتنمية

23.08.22

ألعاب القوى/ بطولة العالم بودابست-2023:  سجاتي و مولى يتأهلان لنصف النهائي وقواند يقصى من…

23.08.21

منظمة التعاون الإسلامي ترفض أي إجراءات أو قرارات لتغيير الطابع الجغرافي أو الديمغرافي…

23.08.24

الجزائر كانت في طليعة الدول التي رافعت من أجل بناء نظام عالمي اقتصادي جديد

23.08.21

جبهة البوليساريو تحذر من عواقب السياسات العدوانية للاحتلال المغربي على المنطقة

23.08.22

تشييع جثمان العميد رشيد حراث بمقبرة العالية