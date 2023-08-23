وزير المالية يبحث بجوهانسبورغ مع وزير خارجية جمهورية بنغلاديش آفاق تعزيز العلاقات الاقتصادية

وجرى هذا اللقاء, يضيف ذات المصدر, على هامش أعمال الدورة الـ 15 لقمة مجموعة "بريكس", المنعقدة في مدينة جوهانسبورغ, من 22 إلى 24 أغسطس الجاري, والتي يشارك فيها السيد فايد بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.
وشكل اللقاء "فرصة لاستعراض وضعية العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، فضلا عن آفاق تطويرها وتعزيزها، لاسيما في القطاع المالي، قطاع المحروقات والقطاع الصيدلاني و كذلك مواد البناء", وفق البيان ذاته.
و أكد الطرفان بالمناسبة "على إرادتهما في بذل كل الجهود الممكنة للرفع بالتعاون بين البلدين نحو شراكة معززة و مربحة".
كما تطرقا إلى "آفاق انضمام الجزائر الى البنك الجديد للتنمية، حيث أعربت دولة بنغلادش، بصفتها عضوا في هذا البنك، عن دعمها لهذا الانضمام", حسب ذات المصدر.
وفيما يتعلق بالتعاون في مجال المالية، أشار البيان, أن المباحثات تناولت "فرصة إبرام اتفاقيات عدم الازدواج الضريبي والترقية و الحماية المتبادلة للاستثمارات".