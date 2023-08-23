Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

توقيع اتفاقية شراكة بين ألجيريا فانتشر وحاضنة أعمال جنوب إفريقية 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أوت 2023 19:18     الفئـة : اقتصــاد
توقيع اتفاقية شراكة بين ألجيريا فانتشر وحاضنة أعمال جنوب إفريقية 

الجزائر - وقع المسرع العمومي للمؤسسات الناشئة "ألجيريا فانتشر" وحاضنة الأعمال للمؤسسات الناشئة الجنوب إفريقية "سلون 22" بجوهانسبرغ (جنوب إفريقيا)، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز الربط بين الأنظمة البيئية للمؤسسات الناشئة للبلدين، حسبما أعلنه اليوم الأربعاء المسرع العمومي في بيان له.

وأوضح البيان أن "هيئة دعم المؤسسات الناشئة بالجزائر تحت وصاية وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة و الفاعل الرئيسي للابتكار بجنوب إفريقيا سلوان 22، قد وقعا على هذا الاتفاقية خلال حفل نظم على هامش منتدى أعمال البريكس بجوهانسبرغ".

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعت بحضور وزير المالية، لعزيز فايد وسفير الجزائر ببريتوريا، سعد معاندي، إلى "تعزيز الربط بين الأنظمة البيئية للمؤسسات الناشئة الجزائرية ونظيراتها بجنوب إفريقيا، من خلال دعم المبادلات وأفضل الممارسات وفرص التنمية المشتركة"، حسب ذات المصدر.

وحسب تصريح للمدير العام لألجيريا فانتشر، سيد علي زروقي نقله البيان "تخص هذه الاتفاقية عدة محاور رئيسية تؤكد التزام الطرفين بإقامة تعاون مثمر".

وتنص الاتفاقية على تشجيع الاتصالات بين فرق وخبراء "سلون 22" والمؤسسات الناشئة الجزائرية قصد تبادل أفضل الممارسات والمعارف بخصوص الأنظمة البيئية وكذا دعم التواصل بين الشباب المقاولين ومؤسسي المؤسسات الناشئة لكلا البلدين، بما في ذلك برامج المبادلات وغيرها من المبادرات، يضيف ذات المصدر.

وتتضمن الاتفاقية ايضا تطوير برنامج "سوفت لاندينغ" تسمح للمؤسسات الناشئة للبلدين بتطوير تعاون وثيق من خلال تبادل خبراتها واستكشاف أسواق جديدة.

كما تهدف الوثيقة إلى ضمان تنسيق ومساهمة في مختلف شبكات ومنصات الولوج إلى الاسواق ورؤوس الأموال، على غرار الندوة الافريقية للمؤسسات الناشئة بالجزائر العاصمة والمؤتمر الافريقي لريادة الاعمال، وغيرها من المنصات المماثلة.

ومن شأن الاتفاقية ايضا السماح ب"استقطاب المستثمرين والترويج للمؤسسات الناشئة الناجحة"، حسب المسرع العمومي.

"واشاد مسؤولو ألجيريا فانتشر وسلون 22 بهذه المبادرة التي ستعزز من قدرات الشركات الناشئة بالبلدين على الابداع والتطور على الساحة الدولية"، يضيف البيان.

وتشكل "هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وجنوب افريقيا، ومحفزا للنمو الاقتصادي واستحداث فرص العمل في كلا البلدين"، يضيف المصدر ذاته. 

آخر تعديل على الأربعاء, 23 أوت 2023 19:23
كلـمات مفتـاحيــة :
توقيع اتفاقية شراكة بين ألجيريا فانتشر وحاضنة أعمال جنوب إفريقية 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أوت 2023 19:18     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.08.25

إيطاليا تدعم مبادرة الرئيس تبون الرامية لتغليب منطق الحل السياسي للأزمة في النيجر

23.08.25

الجزائر-البنين: زيارة مرتقبة للرئيس باتريس تالون الى الجزائر من أجل انطلاقة نوعية جديدة…

23.08.25

الجزائر و البنين يستعرضان سبل المساهمة في العودة للنظام الدستوري في النيجر

23.08.25

بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عطاف يحل بكوتونو ويجري مشاورات مع نظيره البنيني

23.08.25

الجيدو (الألعاب العالمية-2023): المصارع الجزائري لذوي الاحتياجات الخاصة إسحاق أولد قويدر…

23.08.25

الجيش الصحراوي يستهدف تمركزات قوات الاحتلال المغربي بقطاع المحبس

الأكثــر قـراءة

23.08.24

فايد يتحادث بجوهانسبورغ مع رئيسة البنك الجديد للتنمية

23.08.22

ألعاب القوى/ بطولة العالم بودابست-2023:  سجاتي و مولى يتأهلان لنصف النهائي وقواند يقصى من…

23.08.21

منظمة التعاون الإسلامي ترفض أي إجراءات أو قرارات لتغيير الطابع الجغرافي أو الديمغرافي…

23.08.24

الجزائر كانت في طليعة الدول التي رافعت من أجل بناء نظام عالمي اقتصادي جديد

23.08.21

جبهة البوليساريو تحذر من عواقب السياسات العدوانية للاحتلال المغربي على المنطقة

23.08.22

تشييع جثمان العميد رشيد حراث بمقبرة العالية