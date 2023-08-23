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تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية محور لقاء فايد مع وزير الاقتصاد الموريتاني بجوهانسبرغ

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أوت 2023 12:26     الفئـة : اقتصــاد
تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية محور لقاء فايد مع وزير الاقتصاد الموريتاني بجوهانسبرغ

الجزائر - تباحث وزير المالية لعزيز فايد, اليوم الأربعاء بجوهانسبرغ, مع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني, عبد السلام ولد محمد صالح, سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وجرت المباحثات على هامش أعمال الدورة ال15 لقمة "البريكس", المنعقدة في مدينة جوهانسبورغ (جنوب إفريقيا) من 22 إلى 24 أغسطس الجاري.

وخلال هذا اللقاء, استعرض الطرفان "وضعية العلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية, فضلا عن افاق تطويرها وتعزيزها, لاسيما في القطاع المالي, قطاع الطاقات المتجددة وكذلك قطاع التكوين", يضيف البيان.

وبعد التذكير بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين, أكد الوزيران الجزائري والموريتاني "إرادتهما في بذل كل الجهود الممكنة للرفع بالتعاون بين البلدين نحو شراكة معززة ومربحة للطرفين", حسب المصدر ذاته.

ويشارك وزير المالية, لعزيز فايد, في منتدى "بريكس أوتريتش بلاص" الذي سينظم غدا الخميس في إطار الدورة ال15 لقمة ''البريكس", ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

آخر تعديل على الأربعاء, 23 أوت 2023 13:10
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تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية محور لقاء فايد مع وزير الاقتصاد الموريتاني بجوهانسبرغ
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أوت 2023 12:26     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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