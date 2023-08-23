تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية محور لقاء فايد مع وزير الاقتصاد الموريتاني بجوهانسبرغ

وجرت المباحثات على هامش أعمال الدورة ال15 لقمة "البريكس", المنعقدة في مدينة جوهانسبورغ (جنوب إفريقيا) من 22 إلى 24 أغسطس الجاري.
وخلال هذا اللقاء, استعرض الطرفان "وضعية العلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية, فضلا عن افاق تطويرها وتعزيزها, لاسيما في القطاع المالي, قطاع الطاقات المتجددة وكذلك قطاع التكوين", يضيف البيان.
وبعد التذكير بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين, أكد الوزيران الجزائري والموريتاني "إرادتهما في بذل كل الجهود الممكنة للرفع بالتعاون بين البلدين نحو شراكة معززة ومربحة للطرفين", حسب المصدر ذاته.
ويشارك وزير المالية, لعزيز فايد, في منتدى "بريكس أوتريتش بلاص" الذي سينظم غدا الخميس في إطار الدورة ال15 لقمة ''البريكس", ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.