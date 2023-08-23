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فايد يشارك في فعاليات منتدى بريكس لرجال الأعمال بجوهانسبورغ

  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أوت 2023 11:21     الفئـة : اقتصــاد
فايد يشارك في فعاليات منتدى بريكس لرجال الأعمال بجوهانسبورغ

الجزائر- شارك وزير المالية, لعزيز فايد، أمس الثلاثاء بمدينة جوهانسبورغ (جنوب أفريقيا)، في فعاليات منتدى البريكس لرجال الأعمال، حسب ما أفاد به يوم الاربعاء بيان لوزارة المالية.

وجاءت مشاركة السيد فايد في المنتدى على هامش مشاركته في أعمال الدورة ال15 لقمة البريكس، المنعقدة في مدينة جوهانسبورغ من 21 إلى 24 أغسطس, بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية.

و أكدت الوزارة في بيانها ان مشاركة الجزائر في هذا المنتدى "تعكس الاهتمام الكبير لأعلى السلطات في المساهمة في التفكير في تعزيز التعددية العادلة والمنصفة من أجل إصلاح الحوكمة العالمية و إيجاد الحلول للأزمات المتعددة الأبعاد لا سيما من خلال تعزيز التعاون الدولي وتحقيق التنمية الاقتصادية لصالح شعبنا وللمنطقة بأكملها".

وشهد هذا المنتدى مشاركة  قادة أربع دول وهم الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الذي مثله الوزير التجارة الصيني، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو عن بعد.

وسمح اللقاء لقادة الدول الأعضاء الخمس، بحضور رئيسة البنك الجديد للتنمية، بتبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون متعدد الأطراف والتنمية الاقتصادية, حسب ذات المصدر.

كما تمحورت مناقشات المنتدى ايضا "حول تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول البريكس ودور البنك الجديد للتنمية في دعم الجهود المستمرة للدول الأعضاء في مجال التنمية المستدامة و تقديم الدعم من اجل دفع عجلة التنمية في منطقة أفريقيا وإيجاد حلول للتحديات الاقتصادية التي تواجهها", يضيف البيان.

و يعد التعاون متعدد الأطراف في إطار مجموعة بريكس "ذا أهمية كبيرة" لكونه "يسهم في تطوير العلاقات الدولية والتنمية المستدامة والتجارة العادلة و المنصفة بين هذه الدول و بالتالي تحقيق مصالحهم المشتركة في إطار احترام سيادتهم الوطنية في الساحة الدولية", حسب ما اكدته الوزارة, التي اشارت الى ان اللقاء سيساهم كذلك "في تعزيز التضامن الدولي ودعم موقف الدول الأعضاء في المنظمات والمحافل الدولية تجسيدا لمبدأ التوازن الدولي".

يذكر ان الوزير كان قد توجه الأحد الماضي إلى جوهانسبورغ للمشاركة في منتدى "بريكس أوتريتش بلاص" الذي من المقرر أن تنطلق أشغاله غدا الخميس.

ويندرج هذا الحدث في إطار الدورة ال15 لقمة البريكس التي تدوم اشغالها الى غاية غدا الخميس تحت شعار "شراكة من أجل نمو متسارع وتنمية مستدامة وتعددية شاملة".

ويجمع المنتدى، إضافة إلى قادة البلدان الخمسة لمجموعة البريكس, رؤساء دول وحكومات يمثلون 67 بلدا من إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والكراييب وكذا مسؤولي منظمات دولية وإقليمية.

آخر تعديل على الأربعاء, 23 أوت 2023 12:37
كلـمات مفتـاحيــة :
فايد يشارك في فعاليات منتدى بريكس لرجال الأعمال بجوهانسبورغ
  أدرج يـوم : الأربعاء, 23 أوت 2023 11:21     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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