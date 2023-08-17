فايد يبحث التعاون الإقتصادي والمالي مع سفير الصين بالجزائر

الجزائر- أستقبل وزير المالية، لعزيز فايد، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، لي جيان الذي تطرق معه إلى التعاون الإقتصادي والمالي الثنائي وسبل تعزيزه، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و شكل اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة فرصة "لاستعراض واقع العلاقات الاقتصادية والمالية الثنائية وكذا السبل والوسائل الكفيلة بتعزيزها اكثر فأكثر"، حسب المصدر نفسه.

و أبرزت المحادثات، تضيف الوزارة، "العلاقات الثنائية التاريخية المميزة والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين".

و لقد تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى "مخرجات الزيارة التي أجراها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون الى الصين شهر يوليو الماضي, والتي اعرب خلالها رئيسا البلدين عن ارادتهما الراسخة في تعزيز العلاقات القوية بين الجزائر والصين وترقية التعاون الاقتصادي الثنائي".

كما اكد الجانبان خلال ذات اللقاء على عديد المجالات ذات الاهتمام المشترك سيما ترقية الاستثمارات وتعزيز التجارة البينية فضلا عن التعاون في قطاعي المنشآت والتنمية. كما تم التركيز بشكل خاص على تمويل المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الكبرى، على غرار استغلال منجم الحديد بغارا جبيلات والفوسفات المدمج بشرق البلاد وميناء الوسط والسكك الحديدية.

و أضاف المصدر, ان السيد فايد قد نوه بمساهمة المؤسسات الصينية في تطوير الاقتصاد الجزائري, معربا عن امله في مشاركة "اكبر" لهذه الشركات في السوق الجزائرية, سيما من خلال الاستثمار.

من جانبه, اعرب سفير الصين بالجزائر, عن "ارتياحه لجودة العلاقات القائمة بين البلدين, مجددا التزام بلاده المتواصل من اجل تنويع اكبر للتعاون الجزائري الصيني, سيما في ميادين البنوك والمنشآت والرقمنة".

و خلص بيان الوزارة في الاخير الى التأكيد بان الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار والمبادلات حول المسائل ذات الاهتمام المشترك بشكل يفضي الى شراكة مربحة للطرفين.