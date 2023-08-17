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المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار يستقبل وفدا عن الشركة الصينية سي سي أو سي سي

  أدرج يـوم : الخميس, 17 أوت 2023 18:37     الفئـة : اقتصــاد

الجزائر - إستقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، عمر ركاش، يوم الخميس، وفدا عن المؤسسة الصينية للهندسة المدنية والبناء "سي سي أو سي سي"، يقوده الرئيس المدير العام المساعد، وانغ جينسونغ، حيث تم التطرق لواقع وآفاق نشاط الشركة بالجزائر، حسب ما أفاد به بيان للوكالة.

و جاء في البيان أنه "في إطار السعي للتجسيد الفعلي لمخرجات منتدى رجال الأعمال الجزائري-الصيني الذي انعقد على هامش زيارة الدولة التي قام بها السيد رئيس الجمهورية إلى الصين نهاية شهر يوليو الفارط, استقبل المدير العام, عمر ركاش رفقة إطارات من الوكالة, وفدا عن مؤسسة CCECC يقوده الرئيس المدير العام المساعد, وانغ جينسونغ".

و خلال اللقاء, تم "استعراض مساهمة الشركة واستفادتها من إنجاز العديد من مشاريع التجهيز العمومي في السنوات الأخيرة".

كما كان فرصة ل ''بحث ومناقشة آفاق نشاط الشركة في الجزائر عبر مشا ريع استثمارية خاصة بها", يضيف البيان.

آخر تعديل على الخميس, 17 أوت 2023 19:35
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المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار يستقبل وفدا عن الشركة الصينية سي سي أو سي سي
  أدرج يـوم : الخميس, 17 أوت 2023 18:37     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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