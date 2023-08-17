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وزارة الفلاحة تؤكد توفر كميات كافية من البقول الجافة والأرز لتلبية حاجيات السوق الوطنية 

  أدرج يـوم : الخميس, 17 أوت 2023 13:44     الفئـة : اقتصــاد
وزارة الفلاحة تؤكد توفر كميات كافية من البقول الجافة والأرز لتلبية حاجيات السوق الوطنية 

الجزائر - أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الخميس في بيان لها، على توفر الديوان الجزائري المهني للحبوب، المستورد الحصري للبقول الجافة والأرز، على كميات كافية من هذه المواد لتلبية السوق الوطنية "بكل إريحية"، مفندة بعض المعلومات و التصريحات المتداولة بشأن طول آجال إمداد السوق بهذه المواد.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن "الديوان الجزائري المهني للحبوب، الذي يمتلك حصرية استيراد البقول الجافة و الأرز، يضمن بقدراته وإمكانياته العملياتية حاليا تلبية جميع الطلبات على مستوى كل الوطن من البقول الجافة والأرز بكل أريحية".

وعلى إثر "بعض المعلومات التي يتم بثها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى بعض التصريحات عبر بعض القنوات عن بطء إمداد السوق الوطنية بالبقول الجافة من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب، والذي قد يستغرق عدة أشهر، حسب تصريحاتهم"، يقول البيان "تقدم وزارة الفلاحة و التنمية الريفية نفيا قطعيا لهذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة، والتي تساهم في إحداث حالة من الضغط غير مقبولة اتجاه مواطنينا".

كما شددت الوزارة على أن الديوان الجزائري المهني للحبوب لديه "كميات معتبرة و كافية من البقول الجافة والأرز (مخزون الضبط و مخزون الأمان)"، مذكرة أن المنتجات يتم توضيبها بعلامة الديوان الجزائري المهني للحبوب أو تعاونية الحبوب والبقول الجافة (CCLS) وهي مقدمة في "عروض مختلفة الأحجام (بداية من 1 كلغ) و بأسعار معقولة".

"وبالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين والصناعيين (سواء القطاع العام أو الخاص)، تجار الجملة، تجار التجزئة والمطاعم الجماعية فإن عملية البيع حرة وتتم عند الطلب على مستوى الديوان الجزائري المهني للحبوب"، يضيف ذات المصدر.

 

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وزارة الفلاحة تؤكد توفر كميات كافية من البقول الجافة والأرز لتلبية حاجيات السوق الوطنية 
  أدرج يـوم : الخميس, 17 أوت 2023 13:44     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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