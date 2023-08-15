الجزائر تنضم إلى الإتفاقية الدولية لسلامة الحاويات (الجريدة الرسمية)

الجزائر- صدر في العدد رقم 50 من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن إنضمام الجزائر إلى الإتفاقية الدولية لسلامة الحاويات.

و وفقا لهذا المرسوم الرئاسي رقم 23-281 الذي وقع عليا رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في 31 يوليو الماضي, "تنضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, مع كل التحفظات والتصريحات التفسيرية, إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات المحررة بجنيف في 2 ديسمبر 1972, المعدلة".

كما تضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية, مرسوما رئاسيا آخرا (رقم 23-282 المؤرخ في 31 يوليو 2023) يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومنتدى الدول المصدرة للغاز بشأن مقر معهد أبحاث الغاز لمنتدى الدول المصدرة للغاز, الموقع بالجزائر العاصمة بتاريخ 26 يناير 2023.