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تنظيم مسابقة أحسن شارة للطبعة ال22 للصالون الدولي للسياحة والأسفار

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 أوت 2023 16:59     الفئـة : اقتصــاد
تنظيم مسابقة أحسن شارة للطبعة ال22 للصالون الدولي للسياحة والأسفار

الجزائر- سيتم تنظيم مسابقة أحسن شارة للطبعة ال22 للصالون الدولي للسياحة والاسفار المقررة في الفترة من 28 سبتمبر الى 1 أكتوبر 2023, حسب ما أورده يوم الاثنين بيان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

وأوضح نفس المصدر أن هذه المسابقة مفتوحة لكل "أنفوغراف محترف أو هاوي يحمل الجنسية الجزائرية، حيث سيتم منح جائزة لأحسن اقتراح شارة للصالون الدولي للسياحة والأسفار"، مشيرا الى أن المشاركة تكون بملء استمارة يمكن تحميلها عبر الموقع الإلكتروني www.sitev.dz من خلال الخانة الخاصة بالمسابقات.

ويتم ارسال العمل الى أعضاء لجنة تحكيم "شارة الصالون" خلال أجل لا يتجاوز 14 سبتمبر 2023 عبر البريد الإلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته..

ويمكن للمهتمين بالمشاركة الاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بالمسابقة وشروط المشاركة فيها على الموقع الإلكتروني السالف الذكر وكذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمحافظة الصالون الدولي للسياحة والأسفار, يضيف البيان.

آخر تعديل على الإثنين, 14 أوت 2023 18:05
كلـمات مفتـاحيــة :
تنظيم مسابقة أحسن شارة للطبعة ال22 للصالون الدولي للسياحة والأسفار
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 أوت 2023 16:59     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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