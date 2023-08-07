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السيد رخروخ يبحث سبل تطوير التعاون الثنائي مع السفير التونسي

  أدرج يـوم : الإثنين, 07 أوت 2023 16:11     الفئـة : اقتصــاد
السيد رخروخ يبحث سبل تطوير التعاون الثنائي مع السفير التونسي

الجزائر - استقبل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، سفير جمهورية تونس بالجزائر، رمضان الفايض، حيث تباحث الطرفان سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين الجزائر وتونس في مجال الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء، المنعقد بمقر الوزارة، بطلب من السفير التونسي، تم التطرق "لأهمية تفعيل التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الأشغال العمومية من خلال تنظيم لقاءات بين الإطارات والخبراء، وذلك تحضيرا لوضع خارطة طريق ثنائية بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون بين البلدين خلال الأيام القادمة"، يضيف ذات المصدر.

من جهة أخرى، أكد السيد رخروخ على "أهمية تعزيز التكامل بين المؤسسات الجزائرية والتونسية من خلال تجسيد مشاريع مشتركة في مجال إنجاز الطرق والطرق السيارة، مشيدا بتجربة الشركات الوطنية في هذا المجال".

آخر تعديل على الإثنين, 07 أوت 2023 16:23
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السيد رخروخ يبحث سبل تطوير التعاون الثنائي مع السفير التونسي
  أدرج يـوم : الإثنين, 07 أوت 2023 16:11     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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