السيد عرقاب يستقبل الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز

الجزائر - استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، محمد حمال، في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد فعاليات القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات هذه المنظمة بالجزائر سنة 2024، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وخلال هذا اللقاء، الذي جرى بحضور إطارات من الوزارة ومن سوناطراك، تطرق الجانبان إلى أوضاع سوق الغاز العالمية وأفاق تطوره على المدى القصير، المتوسط والبعيد، والاليات الواجب وضعها لضمان إمكانية قيام الدول الأعضاء بتخطيط وإدارة موارد الغاز بطريقة مستقلة، حسب المصدر ذاته.

كما شكل اللقاء مناسبة لبحث اخر مستجدات اعمال معهد البحث حول الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز GECF، والذي تقرر تنصيبه بالجزائر خلال أشغال القمة السادسة بالعاصمة القطرية الدوحة سنة 2022، وفقا للبيان.

ويشكل المعهد إطارا للتعاون العلمي والتكنولوجي بين البلدان الأعضاء ووسيلة للتعاون مع معاهد مماثلة عبر العالم، وكذلك أداة للتطوير المهني لخبراء البلدان الأعضاء وذلك بفضل إقامة دورات تكوينية وملتقيات وورشات في هذا المجال.

للتذكير، يهدف المنتدى إلى مساندة الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي، وقدرتها على التخطيط والتسيير باستقلالية تنميتها المستدامة والفعالة والمراعية للمقتضيات البيئية، واستخدام والحفاظ على موارد الغاز الطبيعي لمصلحة شعوبها.

كما يسعى إلى بناء آلية للحوار بين منتجي الغاز ومستهلكيه من أجل استقرار وأمن العرض والطلب في أسواق الغاز الطبيعي العالمية.