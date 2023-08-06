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السيد عرقاب يستقبل وفدا عن ممثلي المجتمع المدني لولاية سكيكدة

  أدرج يـوم : الأحد, 06 أوت 2023 19:49     الفئـة : اقتصــاد
السيد عرقاب يستقبل وفدا عن ممثلي المجتمع المدني لولاية سكيكدة

الجزائر - استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد بمقر الوزارة، وفدا عن ممثلي المجتمع المدني لولاية سكيكدة، حيث تم التطرق لمجموعة من المسائل والانشغالات تخص التنمية المحلية بالولاية في شقها التابع لقطاع الطاقة و المناجم  وكذا ملف التوظيف عبر مؤسسات القطاع بالولاية، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

ويتعلق الأمر بكل من السادة، صالح زويتن، عبد الحليم سوقي، أكرم زياري، زوبير فنازي، وجمال بولديس، أين تم طرح "مجموعة من المسائل والانشغالات، لاسيما تلك المتعلقة بالربط الطاقوي من كهرباء وغاز بولاية سكيكدة وتوسيع الشبكات وتزويدها بمحولات كهربائية على غرار محول ببلدية الحروش، بالإضافة إلى المشاريع الاستثمارية من طرف الخواص بالولاية"، يضيف ذات المصدر.

وبالمناسبة طرح أيضا ممثلو المجتمع المدني لولاية سكيكدة ''ملفات التوظيف عبر مؤسسات القطاع بالولاية والاستثمار الاجتماعي لمؤسسات القطاع وتمويل الفرق الرياضية على غرار فريق وفاق القل لكرة القدم وفريق كرة اليد لولاية سكيكدة''، حسب البيان.

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السيد عرقاب يستقبل وفدا عن ممثلي المجتمع المدني لولاية سكيكدة
  أدرج يـوم : الأحد, 06 أوت 2023 19:49     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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