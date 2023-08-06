طاقة ومناجم: السيد عرقاب يبحث فرص الاستثمار مع وفد عن المجمع الماليزي "ليون"

الجزائر - استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاحد بالجزائر العاصمة، وفدا عن المجمع الماليزي " ليون"، بقيادة الرئيس المدير العام للمجمع، تان سري داتوك سيري اوتاما ويليام شانغ، حيث بحث الطرفان فرص الاستثمار، لاسيما في استغلال الموارد المنجمية ،حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وبحث الطرفان خلال هذا اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة، بحضور إطاراتها "فرص التعاون والاستثمار بين شركات قطاع الطاقة والمناجم والمجمع الماليزي ليون، لاسيما في مجال استغلال الموارد المنجمية، على غرار الالمنيوم وخامات الحديد للاستغلال الصناعي"، وفقا للمصدر ذاته.

وفي هذا الصدد، أبدى المجمع الماليزي "رغبته في استكشاف فرص للاستثمار وإقامة مشاريع صناعية في مجال صناعة الالمنيوم والحديد والصلب بالجزائر"، يضيف البيان.

من جهة أخرى، بحث الجانبان فرص التعاون والشراكة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في إطار"استراتيجية المجمع الماليزي لإقامة مشاريع صناعية هيكلية بالجزائر"، حسب بيان وزارة الطاقة و المناجم.