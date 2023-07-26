بحث التعاون متعدد الأبعاد وآفاقه على المدى الطويل في قلب قمة روسيا-إفريقيا بسانت بطرسبرغ

سانت بطرسبرغ (روسيا)- تحتضن مدينة سانت بطرسبرغ الروسية يومي الخميس والجمعة القمة الثانية روسيا-إفريقيا ومنتداها الاقتصادي بمشاركة الوزير الاول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وذلك لبحث تعزيز التعاون الروسي-الإفريقي في أوسع مجالاته وتسطير آفاق جديدة له على المدى الطويل.

وستعرف هذه القمة -وهي الثانية بعد تلك التي عقدت سنة 2019 - مشاركة نحو 49 دولة افريقية ممثلة برؤساء الدول والحكومات, برئاسة رئيس فيديرالية روسيا, فلاديمير بوتين, مناصفة مع رئيس جمهورية جزر القمر, غزالي عثماني, الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي.

ويعقد هذا الاجتماع تحت شعار "من أجل السلم والأمن والتنمية" و ذلك بمشاركة ما لا يقل عن 3000 مندوب من نحو60 دولة.

وتتهيأ مدينة سانت بطرسبرغ, ثاني أكبر المدن الروسية, لإنجاح هذا الاجتماع الدولي حيث وفرت السلطات الروسية إمكانات بشرية ومادية وتنظيمية معتبرة نظرا للأهمية التي توليها لكل من القمة والمنتدى الاقتصادي اللذين سيركزان بالأساس على سبل تطوير التعاون "الشامل والعادل" بين روسيا والقارة الافريقية في جميع أبعاده السياسة والأمنية والاقتصادية والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية.

وفي هذا الخصوص سيتم خلال الجلسة العلنية وأكثر من 30 جلسة نقاشية وفعاليات موضوعاتية بحث الوضع الراهن للعلاقات الروسية الافريقية وآفاقها خاصة في مجال ترقية المبادلات في المجالات السياسية والاقتصادية والانسانية والاعلامية والتكنولوجية غيرها.

وعشية القمة أكد ألكسندر بولياكوف نائب مدير إدارة افريقيا بوزارة الخارجية الروسية أن العمل جار على وضع اللمسات الاخيرة تحضيرا للقمة وجدول الاعمال النهائي لها بالموازاة مع التحضير لوثائق التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف سيتم التوقيع عليها.

وسيكون دفع حركية التبادلات التجارية في قلب أشغال القمة حيث سيجري بحث آفاق تعزيز التجارة الروسية الافريقية مع دراسة ظروف السوق والفرص المتاحة في ضوء النمو الاقتصادي السريع لإفريقيا.

وأبرز المسؤول انه بهذا المعطى تساهم القارة الافريقية في الانتعاش الاقتصادي العالمي, مضيفا أن عديد الشركات الروسية تنفذ عددا معتبرا من مشاريع الشراكة في مختلف القطاعات بما يسهم في التنمية المستدامة للمنطقة الإفريقية.

وتتطلع القمة الى تعزيز التعاون الروسي الشامل مع الدول الافريقية في جميع أبعاده لا سيما ميادين مثل الفلاحة والتعليم وموارد الطاقة ورقمنة الاقتصاد.

أما بخصوص المنتدى الاقتصادي والإنساني الذي سيعقد تحت شعار "التكنولوجيا والامن من أجل تنمية سيادية مفيدة للشعب" فسيرتكز على اربعة محاور كبرى تخص الاقتصاد العالمي الجديد, والامن والتنمية السيادية المدمجة, وكذا التعاون في العلوم والتكنولوجيا, علاوة على العمل المشترك في المجالين الانساني والاجتماعي.

ويؤكد المنظمون ان هذا اللقاء الهام سيشكل مناسبة وأرضية لتوفير الشروط المشجعة على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين فيدرالية روسيا والبلدان الافريقية.

وحسب برنامج المنتدى سيدرس المشاركون في إطار المحاور الاقتصادية المسطرة للنقاش جملة من النقاط منها التطوير المستدام للقطاع المنجمي في افريقيا والاستثمار في القارة, وافاق التعاون الطاقوي الروسي الافريقي, والتعاون الدولي في مجال الأمن المالي والتعاون في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ومن ضمن النقاط التي ستدرج على أجندة المنتدى كذلك التعاون الدولي لمكافحة الفساد والتعاون الافريقي-الروسي في مجال الأمن الغذائي وكذا العمل المشترك في مكافحة الأوبئة بالإضافة الى موضوع التكنولوجيات المتطورة والتنمية المستدامة في القارة الافريقية وافاق التعاون الروسي الافريقي في مجال الفضاء.

ومن المرتقب أن تتوج اشغال المنتدى الاقتصادي بالتوقيع على سلسلة من العقود في المجال الاقتصادي والتجاري وفي مجال الاستثمارات, حسب الهيئة المنظمة للحدثين.

وفي برنامج اللقاء ايضا عقد منتدى إعلامي ومؤتمر عمداء الجامعات ومائدة مستديرة ونشاطات أخرى في إطار برنامج الشباب وجلسات من منتدى الأعمال الإبداعية ومنتدى "المجتمع الصحي" علاوة على برنامج ثقافي ثري.

وكانت قمة روسيا افريقيا في طبعتها الأولى التي احتضنتها مدينة سوتشي (جنوب روسيا) في 2019 قد توجت ببيان ختامي اتفق فيه المشاركون على استحداث آلية شراكة عبر الحوار لتنسيق تطوير العلاقات الروسية-الافريقية في عديد المحاور معربين عن حزمهما على التوجه نحو عهد جديد من التعاون على المستويين السياسي والاقتصادي.

كما قررت روسيا والدول الافريقية حينها مواصلة تعاونهما الوثيق من اجل تسوية النزاعات والوقاية منها في افريقيا مؤكدين على وجوب بقاء مبدأ "الحلول الافريقية للمشاكل الافريقية" لتسوية النزاعات.

وسمحت قمة 2019 بتوقيع المؤسسات الافريقية والروسية ما يقارب 100 عقد ومذكرة تفاهم وشراكة غطت قطاعات اقتصادية وخدماتية مختلفة بقيمة مالية اجمالية فاقت تريليون روبل, وفق روسكونغرس الهيئة المنظمة للقمة والمنتدى الاقتصادي روسيا افريقيا.