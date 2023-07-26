الخطوط الجوية الجزائرية تفتح خطا مباشرا بين الجزائر العاصمة ومدينة سانت بطرسبورغ الروسية

الجزائر - تطلق الخطوط الجوية الجزائرية مساء اليوم الأربعاء خطا جديدا مباشرا يربط الجزائر العاصمة بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا أيام الاثنين، الأربعاء و السبت.

و في تصريح للصحافة على هامش انطلاق أول رحلة من مطار هواري بومدين الدولي، قال المدير التجاري للخطوط الجوية الجزائرية، ياسين عميار، "أن فتح هذا الخط يأتي لتعزيز العلاقات مع روسيا و يضاف إلى برنامج الرحلات الجوية التي تنظمها الشركة إلى العاصمة الروسية موسكو".

وأضاف أن خط الجزائر-سانت بطرسبورغ يعد "جزءا من برنامج توسيع شبكتنا و تعزيز وجودنا الدولي خاصة في آسيا و شرق أوروبا و هو ما سيساهم في تلبية طلبات عملائنا الراغبين في السفر من و إلى الجزائر أو العبور عبر مطار الجزائر المحوري إلى مختلف الوجهات التي تعرضها الشركة".

كما اعتبر السيد عميار أن فتح هذا الخط الجوي يعد "تحديا" ترفعه الشركة و الذي سيكتمل بفتح خطوط أخرى نحو وجهات أخرى على غرار جوهانسبورغ (جنوب إفريقيا)، ليبروفيل (الغابون)، أديس أبابا (إثيوبيا)، أبوجا (نيجيريا)، دوالا (الكاميرون) بقارة إفريقيا. بالإضافة الى ذلك، ستفتح الشركة خطوطا جديدة نحو أوروبا و آسيا و أمريكا الشمالية و الجنوبية و بالتحديد باتجاه أمستردام (هولندا)، كوالالمبور (ماليزيا)، وهونغ كونغ (الصين)، نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)، كراكاس (فنزويلا) و هافانا (كوبا).

من جهته، أكد ممثل السفارة الروسية بالجزائر، أنطون شماكوف، أن فتح خط الجزائر-سانت بطرسبورغ يعد "خطوة إيجابية في إطار تعزيز علاقات روسيا مع الجزائر التي تعتبر دولة صديقة و من أهم شركائنا في قارة إفريقيا".

و أضاف أن مدينة سانت بطرسبوغ تعد من المراكز الثقافية و السياسية و العلمية ليس فقط في روسيا و لكن على مستوى العالم، متمنيا أن يساهم هذا الخط الجديد في توطيد العلاقات بين البلدين.

و حسب المكلف بالإعلام بالخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلسي فإن الرحلة الأولى تنطلق اليوم من مطار هواري بومدين الدولي باتجاه مدينة سانت بطرسبورغ على الساعة الثامنة و النصف مساء، فيما شرعت الخطوط الجوية الجزائرية في بيع تذاكر الرحلات عبر مكاتب السفر و شبكة الانترنت.

ووفقا للمتحدث فإن سعر التذكرة ذهابا و إيابا من الجزائر إلى سانت بطرسبورغ يبدأ انطلاقا من 59.703 دج ومن سانت بطرسبورغ إلى الجزائر يبدأ السعر من 39ر521 يورو شاملة جميع الضرائب.