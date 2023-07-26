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تجارة: السيد زيتوني يشدد على رفع مستوى الرقابة وفق رؤية جديدة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 جويلية 2023 16:57     الفئـة : اقتصــاد
تجارة: السيد زيتوني يشدد على رفع مستوى الرقابة وفق رؤية جديدة

الجزائر - شدد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، على ضرورة رفع مستوى الرقابة وفق رؤية جديدة، بهدف منع أي أنشطة احتكارية أو غير مشروعة من قبل الشركات والتجار، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء هذا خلال إشراف السيد زيتوني على تنصيب المدير العام الجديد للرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى الوزارة، السيد محمد مزغاش، يضيف ذات المصدر.

وفي كلمته بالمناسبة، يقول البيان، استعرض الوزير "أبرز الإجراءات والخطط التي سيتم تنفيذها تحت إشراف المدير العام الجديد للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، خاصة فيما يتعلق بمعالجة كل الممارسات التجارية المرتكبة في مختلف النشاطات التجارية وأخلقتها في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع التجاري".

وفي هذا الصدد، أكد السيد زيتوني على "أهمية دور الرقابة الاقتصادية في حماية حقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية، وكذا الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وجودة المنتجات"، مؤكدا على "ضرورة تعزيز مكافحة الغش التجاري وضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة والمحلية".

كما شدد وزير التجارة وترقية الصادرات، في ذات السياق، على "رفع مستوى الرقابة وفق رؤية جديدة، لمنع أي أنشطة احتكارية أو غير مشروعة من قبل الشركات والتجار، وتطبيق القوانين على هؤلاء بدون تعسف، لتعزيز الثقة بين المواطنين والشركات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد"، يقول البيان.

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تجارة: السيد زيتوني يشدد على رفع مستوى الرقابة وفق رؤية جديدة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 26 جويلية 2023 16:57     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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