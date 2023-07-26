افتتاح الرواق الرقمي لمجمع سونلغاز

الجزائر - تم اليوم الأربعاء, بمقر المديرية العامة لسونلغاز, افتتاح الرواق الرقمي للمجمع, والذي يجسد مختلف مراحل التي مرت بها الشركة, والمهام المنوطة بها.

واشرف على مراسم تدشين هذا الرواق, المندرجة ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى ال 54 لتأسيس سونلغاز, وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, فيصل بن طالب, ووالي الجزائر, محمد عبد النور رابحي, والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز, مراد عجال, وعدد من إطارات القطاع.

ويتضمن الرواق الرقمي مجموعة من المجسمات وعروض الفيديو والوثائق والتجهيزات تحاكي تاريخ هذه الشركة, منذ تأسيسها, كما تسلط الضوء على تطورها وشركاتها الفرعية ومهن كل منها.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة, ابرز وزير الطاقة والمناجم, الجهود التي تبذلها سونلغاز منذ إنشائها في 28 يوليو 1969, تحقيقا للخدمة العمومية من خلال إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز الضروريين للمواطن وللاقتصاد الوطني, مؤكدا الدور الرئيسي لهذا المتعامل التاريخي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وفي هذا السياق, اعتبر السيد عرقاب أن "سونلغاز قطعت مسارا استثنائيا, من شركة كانت تمتلك تنظيما هرميا, إلى شركة قابضة ذات أسهم تدير مجموعة صناعية متعددة الفروع والتخصصات, تتواجد في كل أنحاء البلاد, بما فيها المناطق النائية, حيث حققت إنجازات كبيرة نجحت في الوصول إلى معدل ربط للكهرباء يتجاوز 99 بالمائة, ومعدل تغطية للغاز يزيد عن 73 بالمائة".

وذكر هنا بأنه في عام 1969 كان لدى سونلغاز 6000 عامل لخدمة 700 ألف زبون, بمعدل ربط وطني بالكهرباء لا يتجاوز 40 بالمائة, ومعدل تغطية بالغاز لا يتعدى 20 بالمائة, بينما تحوز الشركة اليوم أكثر من 90 ألف عون في خدمة حوالي 5ر11 مليون زبون للكهرباء وأكثر من 3ر7 ملايين زبون غاز.

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وتصل قدرة انتاج الطاقة الكهربائية لسونلغاز اليوم أكثر من 25000 ميغاواط, تسمح بتزود الملايين من المتعاملين من مختلف مستويات الضغط (منخفض, متوسط وعالي), عبر أكثر 427 ألف كيلومتر من خطوط توزيع ونقل الكهرباء, كما تمتد شبكة نقل وتوزيع الغاز على أكثر من 173 ألف كيلومتر, مما سمح لها من انشاء شبكة متجانسة تغطي معظم التراب الوطني, حسب الوزير الذي أشار أيضا إلى مساهمتها من خلال انجاز البرنامج الوطني للطاقات الجديدة والمتجددة, في التقليل من البصمة الكربونية.

من جهته, أشاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, بقدرة سونلغاز على التكيف مع مختلف المراحل ومتطلباتها, وتأقلمها بسرعة خصوصا في المجال التكنولوجي, مبرزا الدور الاجتماعي لهذا المرفق الذي يشغل أكثر من 90 ألف عامل فضلا عن دوره الاقتصادي والتنموي.

وأضاف أن مواكبة سونلغاز للتحولات المتعاقبة مكنها من الاستجابة للعديد من الحاجيات الاجتماعية من خلال خلق مناصب شغل وامتصاص البطالة.

كما اثنى السيد بن طالب على جودة المرافقة الاجتماعية والطبية للعمال والمستخدمين داخل مجمع سونلغاز.