سونلغاز: وضع حيز الخدمة أول محطة لشحن السيارات الكهربائية

الجزائر - تم اليوم الأربعاء بمنتزه الصابلات (الجزائر العاصمة)، وضع حيز الخدمة لأول محطة شحن للسيارات الكهربائية، ضمن خطة لسونلغاز ترمي من خلالها إلى تركيب 1000 عمود شحن بنهاية 2024.

وتمت مراسم تدشين المحطة تحت إشراف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بحضور وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، ووالي الجزائر، محمد عبد النور رابحي، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، وعدد من اطارات القطاع.

ويهدف برنامج تركيب محطات شحن السيارات الكهربائية الذي كلف بتنفيذه مجمع سونلغاز لتعزيز وتطوير الانتقال الطاقوي وادراج استعمال السيارات الكهربائية في السوق الوطنية.

واسند تنفيذ البرنامج لشركتين فرعيتين لسونلغاز وهما الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية (SAIEG) حيث كلفت بهندسة وتركيب أعمدة الشحن في مرحلة أولى ثم صناعتها في مرحلة ثانية، والشركة الجزائرية للكهرباء والغاز "سونلغاز-توزيع" والتي كلفت باستغلال المحطات والاشراف على تسييرها.

ويسعى مجمع سونلغاز من خلال هذا البرنامج إلى تركيب 300 عمود شحن بنهاية العام الجاري 2023، و 700 عمود اخر العام المقبل ليصل العدد الاجمالي الى 1000 عمود مع نهاية 2024، وفقا للشروحات المقدمة خلال مراسم التدشين.

ويتضمن البرنامج المسطر للعام الجاري 2023، تركيب أعمدة الشحن على مستوى محطات نفطال عبر الطريق السريع، والبالغ عددها 35 محطة، بمعدل عمودين لكل محطة، وعلى مستوى 19 محطة نفطال في المدن الكبرى، بمتوسط 8 أعمدة في المحطة، وعلى مستوى 39 محطة نفطال في المدن صغرى، بمتوسط عمودين في المحطة.

وتبلغ التكلفة المقدرة للمشروع 073ر15 مليار دج، حسب البيانات المعلن عنها خلال مراسم تدشين، حيث تقدر تكلفة محطة الشحن "العادية" أكثر من 6ر16 مليون دج، أما تكلفة محطة الشحن "المزدوجة" فتقدر بأكثر من 3ر27 مليون دج.

وتتمتع محطات الشحن والتي تتوفر كل منها على ثلاثة أنواع من المقابس (خاصة بكل من السيارات الأوروبية، الاسيوية، الهجينة)، بقوة قاعدية تقدر ب150 كيلوواط قابلة للتوسيع إلى 300 كيلوواط، حيث بإمكانها شحن السيارة في حوالي 15 دقيقة.

وبالمناسبة، ألقى السيد عرقاب كلمة أكد فيها أن الانطلاق في تشغيل أعمدة شحن السيارات الكهربائية يكرس انخراط الجزائر التام في مسعى الانتقال الطاقوي والتوجه نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية، والذي من شأنه المساهمة في التقليل من البصمة الكربونية.

كما تؤكد هذه الخطة "عزمنا للمضي قدما من اجل الوفاء بالتزاماتنا الدولية في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة".

ولفت الوزير إلى أن مجمع سونلغاز سيشرع مطلع العام المقبل 2024 في تصنيع المعدات المستعملة في الشحن الكهربائي للسيارات، مؤكدا على ضرورة التحكم التكنولوجي في الصناعات المتعلقة بالانتقال الطاقوي وتأهيل اليد العاملة اللازمة لذلك.

من جانبه، عبر الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، عن "فخره بهذا الانجاز الأول من نوعه في البلاد"، مؤكدا بأن ثلاث محطات أخرى سترى النور بحر هذا الأسبوع.

وأشار السيد عجال، أنه في اطار تشجيع المجمع لاستعمال السيارات الكهربائية، سيقوم مجمع سونلغاز باقتناء هذا النوع من السيارات لتعزيز حضيرتها البالغة 4000 سيارة.

كما أكد المسؤول الأول بالمجمع بأن أولى عمليات الشحن الكهربائي ستتم بصفة "مجانية"، تشجيعا لاستعمال هذه المحطات.

أما الرئيس المدير العام لشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية، يوسف دفداف، فقد أوضح بأن تصنيع محطات الشحن سيتم على مستوى وحدة الانتاج التابعة للشركة بالعلمة (ولاية سطيف) وذلك بنسبة اندماج وطني تقدر ب41 بالمائة.