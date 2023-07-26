وخلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة, "تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات ذات الصلة بقطاع النقل, وعلى وجه الخصوص النقل الجوي", حسب المصدر ذاته.
شرفة يبحث مع السفيرة البريطانية سبل تعزيز التعاون الثنائي
أدرج يـوم : الأربعاء, 26 جويلية 2023 13:18 الفئـة : اقتصــاد
الجزائر- استقبل وزير النقل, يوسف شرفة, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, سفيرة بريطانيا لدى الجزائر, شارون ووردل, والتي بحث معها سبل تعزيز التعاون الثنائي في هذا القطاع, حسبما أفاد به بيان للوزارة.
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