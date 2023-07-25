الدفع الإلكتروني: توقيع مذكرة تفاهم بين البنك الوطني الجزائري والمديرية العامة للضرائب

الجزائر - تم، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، التوقيع على مذكرة تفاهم بين البنك الوطني الجزائري والمديرية العامة للضرائب لتخليص المستحقات الجبائية إلكترونيا عبر بوابة "مساهمتك".

وتم التوقيع على الوثيقة، بمقر وزارة المالية، من طرف المدير العام للبنك الوطني الجزائري، محمد لمين لبو، والمديرة العامة للضرائب، أمال عبد اللطيف، تحت إشراف وزير المالية، لعزيز فايد.

ويهدف هذا الاتفاق الى إِطلاق خدمة الدفع الإلكتروني عن طريق التحويل الإلكتروني، حيث سيتم إِنشاء واجهة تربط بوابة التصريح والدفع عن بعد للمستحقات الجبائية "مساهمتك" بمنصة "البنك الإلكتروني" (E-Banking) التابعة للبنك الوطني الجزائري.

كما سيعمل الاتفاق أيضا على توفير بطاقة أعمال مجانا للمكلفين بالضريبة، والتي ستمكنهم حصريا من دفع الالتزامات الضريبية، كما ستقدم سقف دفع استثنائي على بوابة "مساهمتك".

وبالمناسبة، أكد السيد فايد أن هذه الشراكة تأتي في إطار تعزيز الروابط الاستراتيجية بين الطرفين، ما سيساهم في تسريع وتيرة رقمنة قطاع المالية وتطوير الشمول المالي والخدمات البنكية، بما يتماشى مع الأهداف المسطرة.

كما أكد الوزير أن هذه المبادرة "تمثل خطوة إيجابية ومهمة في تعميم وتطوير وسائل الدفع الإلكتروني، وكذا تعزيز العملية الرقمية للإدارة الجبائية وتحسين أداء وتسيير نشاطات ومصالح قطاع المالية".

وتابع السيد فايد قائلا : "باستكمال هذه العملية اليوم، نكون قد وضعنا لبنة أُخرى لتدعيم مسار إِصلاح وعصرنة المالية العمومية"، مجددا شكره لجميع الفاعلين على "الجهود المبذولة في دعم التحول الرقمي للإدارة الجبائية والقطاع المصرفي وتعزيز التعاون بين كل الأطراف الفاعلة".

وبدوره، وصف المدير العام البنك الوطني هذا الاتفاق ب"سابقة نوعية" في إطار تجسيد الرقمنة على مستوى البنك بصفة خاصة وقطاع المالية بصفة عامة.

وأبرز السيد لبو ان هذه الشراكة "ستسمح بدفع المستحقات الضريبية قد تصل الى سقف 50 مليون دج"، مؤكدا ان "عملية الدفع الالكتروني آمنة 100 بالمائة".

من جهتها، دعت المديرة العامة للضرائب إلى تطبيق امثل لخدمة الدفع الإلكتروني عن طريق التحويل الإلكتروني التي تم اطلاقها اليوم مع البنك الوطني الجزائري مما سيسهل من إجراءات التصريح والدفع عن بعد.