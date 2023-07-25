الطبعة ال 22 للصالون الدولي للسياحة والأسفار من 28 سبتمبر إلى 1 أكتوبر بقصر المعارض

الجزائر - تنظم الطبعة ال22 للصالون الدولي للسياحة والأسفار من 28 سبتمبر إلى الفاتح أكتوبر المقبل بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة بمشاركة مختلف الفاعلين في القطاع، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية.

وأوضح المصدر أنه " تحت اشراف وزارة السياحة والصناعة التقليدية، تنظم محافظة الصالون الدولي للسياحة والأسفار، الطبعة ال 22 للصالون الدولي للسياحة و الاسفار خلال الفترة الممتدة من 28 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2023 ، بقصر المعارض (الجناح المركزي) الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة".

وستعرف هذه الطبعة --يضيف نفس المصدر -- " مشاركة مختلف الفاعلين والشركاء في قطاع السياحة والصناعة التقليدية، لا سيما المؤسسات تحت الوصاية، وكالات السياحة والاسفار، متعاملين سياحيين، مؤسسات فندقية عمومية وخاصة، حرفيين، ومؤسسات خدماتية كالبنوك والتأمينات والنقل، جمعيات ودواوين سياحية وصناع المحتوى السياحي بالإضافة إلى أصحاب المؤسسات الناشئة الناشطين في المجال وعدد من الدول الاجنبية".

وحسب ذات المصدر، يعد الصالون الدولي للسياحة والأسفار من "أهم التظاهرات السياحية المنظمة في الجزائر وفرصة سانحة لتعزيز الوجهة السياحية الجزائرية، خاصة تزامنا مع موعد انطلاق موسم السياحة الصحراوية".

كما يعتبر "تظاهرة ملائمة لمختلف المتعاملين الجزائريين و الأجانب من أصحاب وكالات سياحية وأسفار ومستثمرين ومسيري المؤسسات الفندقية والسياحية لعرض منتوجاتهم، وكذا تبادل الخبرات وإقامة شراكة مع مختلف المهنيين والفاعلين في الحقل السياحي".

وعلى هامش الصالون سيتم اقامة عدة محاضرات وأيام دراسية ينشطها مختصين وطنيين ودوليين في مجال السياحة، كما سيتم تخصيص فضاءات للصناعة التقليدية من خلال اقامة جناح لمختلف منتجات الصناعة التقليدية، وكذا ورشات حية ينشطها حرفيين متخصصين في مختلف مجالات الصناعة التقليدية.