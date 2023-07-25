طاقة ومناجم : عرقاب يبحث مع سفير فيتنام سبل التعاون الثنائي

الجزائر - إستقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، سفير جمهورية فيتنام الإشتراكية لدى الجزائر، تران كوك كانه، حيث تباحث الطرفان حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف مجالات القطاع، حسبما أفاد به، يوم الثلاثاء، بيان للوزارة.

و خلال هذا اللقاء الذي جرى, أمس الاثنين بمقر الوزارة, تم التركيز على دراسة علاقات التعاون بين البلدين وآفاق تعزيزها في مجالات الطاقة والمناجم, حسب المصدر ذاته.

و في هذا الإطار, قدم الوزير للسيد تران كوك كانه (Tran Quoc Khanh) الخطوط الرئيسية لبرنامج تطوير قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر, وكذا الأطر التنظيمية الجديدة التي تحكم أنشطة المحروقات والمناجم, والتي "تقدم العديد من التسهيلات والمزايا للمستثمرين", وفق البيان. كما سلط السيد عرقاب الضوء على الفرص المتاحة في مجال المحروقات والطاقات المتجددة, بالإضافة إلى "الفرص الكبيرة" المتاحة في مجال استغلال الموارد المنجمية بالجزائر.

و بعد أن جدد الطرفان استعدادهما لإقامة شراكة متبادلة المنفعة في القطاع مع نقل المعرفة وتبادل الخبرات والتكوين في هذه المجالات, اتفقا على تنظيم لقاءات أخرى "في أقرب وقت" بين خبراء البلدين في مختلف المجالات بهدف التفصيل في نقاط التعاون والسبل العملية لتنفيذها.

هذا وأعرب كل من السيد عرقاب والسفير, حسب المصدر, عن ارتياحهما ل"تميز الشراكة" القائمة بين سوناطراك وشركة استكشاف وإنتاج النفط والغاز الفيتنامية "بيتروفيتنام" PetroVietnam.

كما أشادا, بهذه المناسبة, بعلاقات "الصداقة التاريخية الممتازة بين البلدين", ورحبا "بالتطور المتنامي" لعلاقات التعاون الثنائي في جميع المجالات, يضيف البيان.