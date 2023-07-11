الطبعة الأولى للوسام الشرفي للتصدير: شركات جزائرية ترفع سقف طموحاتها للتصدير

الجزائر - تعتزم الشركات الجزائرية المصدرة, التي تم تكريمها اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, خلال الطبعة الأولى للوسام الشرفي للتصدير, رفع مستوى صادراتها بشكل محسوس في افاق 2029 بعد تحقيقها نتائج إيجابية في التصدير بين 2020 و2022.

وتم تقديم عروض عن إنجازات وطموحات الشركات ال14 المكرمة, خلال حفل أشرف عليه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال", بحضور كبار المسؤولين في الدولة و أعضاء من الحكومة و ممثلي جمعيات مهنية و مسؤولي مؤسسات عمومية و خاصة.

ووفقا للبيانات المعروضة, فإن شركة توزيع مواد البناء "سوديسماك" (فرع المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر-جيكا) التي توظف 12170 عاملا, تمكنت من تصدير حوالي 182 مليون دولار من الاسمنت بين سنتي 2020 و2022 إلى نحو 23 دولة من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية, فيما تطمح لرفع صادراتها إلى 300 مليون دولار آفاق 2029.

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وتمكنت شركة مناجم الفوسفات "سوميفوس" (فرع مجمع مناجم الجزائر) من رفع حجم صادراتها إلى أكثر من 350 مليون دولار في الفترة 2020- 2022, ولدى الشركة التي توظف 2078 عاملا طموحات لتصدير أزيد من 269 مليون دولار في 2029.

كما تسعى شركة "السويدي" للكوابل إلى بلوغ 175 مليون دولار من الصادرات آفاق 2029, بعد أن حققت رقم أعمال للتصدير بين 2020 و2022 بأزيد من 29 مليون دولار, حيث وصلت صادراتها 17 بلدا من مختلف القارات.

من جانبها, حققت شركة "يسير" صادرات ب 7ر18 مليون دولار خلال الفترة 2020-2022 وتهدف لبلوغ 150 مليون دولار في 2029.

ونجحت شركة "ساتيركس-إيريس" في تجاوز 45 مليون دولار من الصادرات, المكونة أساسا من الاجهزة الالكترونية والكهرومنزلية والعجلات المطاطية, نحو 28 بلدا, وتسعى لبلوغ هدف 146 مليون دولار من الصادرات في 2029.

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أما الشركة المتوسطية للزجاج المصقول "أم.أف.جي" ( فرع مجمع سيفيتال) فقد صدرت بين 2020 و2022 حوالي 137 مليون دولار نحو 35 دولة بالشرق الأوسط, وأوروبا وأمريكا اللاتينية, فيما تطمح الشركة التي توظف 970 عامل إلى الرفع من وتيرة صادراتها مستقبلا لتصل إلى أزيد من 130 مليون دولار في 2029.

وحسبما علمته /وأج من مسؤولي الشركة, فإن هناك اتصالات مع مجمع "ستيلانتيس" لصناعة المركبات, لبحث المناولة في تصنيع زجاج السيارات لصالح شركة "فيات" وذلك في إطار مشروعها بالجزائر.

وحددت شركة "فاديركو" حجم صادرات بقيمة 110 مليون دولار كهدف ينتظر بلوغه في 2029, بعد أن وصلت صادراتها بين 2020 و2022 أزيد من 63 مليون دولار, وكانت وجهة الصادرات نحو 23 بلدا في أوروبا, آسيا وإفريقيا.

وبلغ رقم أعمال الصادرات لشركة "كوندور" للأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية 5ر28 مليون دولار بين 2020 و2022, بعد أن صدرت منتجاتها لنحو 15 دولة, كما تسعى لبلوغ 70 مليون من الصادرات آفاق 2029.

من جهة أخرى, بلغ حجم صادرات شركة "بوبلنزة" المتخصصة في الخروب ومشتقاته بين 2020 و2022 مبلغ 6ر47 مليون دولار, حيث كانت وجهة الصادرات نحو 25 دولة من آسيا, إفريقيا وأوروبا, كما حددت الشركة هدف 50 مليون دولار آفاق 2029.

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وبالنسبة لشركة الصناعات الطبية الجراحية (IMC) المتخصصة في صناعة المستلزمات الطبية والاستشفائية, فتمكنت بين سنتي 2020 و2022 من تصدير أزيد من 5 مليون دولار نحو عشر بلدان في إفريقيا أساسا, فيما تطمح لمضاعفة هذا الرقم في آفاق 2029 مع تحقيق 10 بالمائة من رقم أعمالها الإجمالي كصادرات.

من جهتها, حققت شركة "بيودات-الجزائر" للتمور رقم أعمال للتصدير يناهز 5 مليون دولار بين 2020 و2022 مع استهداف 16 مليون في 2029, فيما تهدف شركة "كياريد" لبلوغ 1ر5 مليون دولار من الصادرات في 2029 مقابل 201 ألف دولار في الفترة 2020-2022.

أما شركة "إكسبو كوير" فتمكنت بين سنتي 2020 و2022 من تصدير ما قيمته 450 ألف دولار من الجلود نحو عديد الدول على غرار تركيا, إيطاليا, ألمانيا والهند, وتطمح الشركة لرفع صادراتها إلى 600 ألف دولار آفاق سنة 2029.

كما حظيت شركة "تصدير" فرع مجمع الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "سافكس" بتكريم من طرف رئيس الجمهورية, باعتبارها شركة مرافقة للمصدرين الجزائريين.