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السيد عون يلتقي أعضاء غرفتي صناعة الأردن وعمان

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 جويلية 2023 19:22     الفئـة : اقتصــاد
السيد عون يلتقي أعضاء غرفتي صناعة الأردن وعمان

الجزائر - التقى وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني, علي عون, اليوم الثلاثاء بالعاصمة الأردنية, أعضاء غرفتي صناعة الأردن وعمان, حسبما جاء في بيان للوزارة.

وحسب ذات المصدر, فإن السيد عون عقد خلال اليوم الثاني من زيارته إلى الأردن لقاءات ثنائية مع أعضاء غرفتي صناعة الأردن وعمان, بقيادة المهندس فتحي الجغبير, رئيس الغرفتين.

وتمحورت المحادثات حول تعزيز آفاق التعاون بين البلدين وسبل توسيعها وتنويعها, حسب نفس المصدر الذي أشار إلى أن أعضاء هذه الغرفة "أبدوا تقديرهم لمؤهلات الجزائر الاقتصادية, معبرين في ذات الوقت عن ارتياحهم واطمئنانهم لمناخ الاستثمار في الجزائر الذي عرف نقلة نوعية في الفترة الأخيرة بفضل القانون الجديد للاستثمار".

من جهته, رحب السيد عون بالمستثمرين الأردنيين "الحقيقيين", مؤكدا بأن "اختيارهم للجزائر كوجهة للاستثمار يعتبر اختيارا سليما ومجديا ويستحق كل التشجيع", وفق ذات المصدر.

آخر تعديل على الثلاثاء, 11 جويلية 2023 19:33
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السيد عون يلتقي أعضاء غرفتي صناعة الأردن وعمان
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 جويلية 2023 19:22     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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