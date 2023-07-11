كهرباء: الاستهلاك الوطني يسجل مستوى قياسيا جديدا لليوم الثالث على التوالي

بلغ استهلاك الكهرباء اليوم الثلاثاء على الساعة 14سا و19د على المستوى الوطني 18377 ميغاواط, بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة, حسب نفس المصدر.
وتأتي هذه الذروة الجديدة بعد تلك المسجلة الأحد الماضي والمقدرة ب 17508 ميغاواط, والتي كانت متبوعة بذروة ثانية أمس الاثنين ب 17905 ميغاواط.
وفي هذا الإطار, أكد الناطق الرسمي باسم سونلغاز أنه "بالرغم من الحرارة العالية التي سجلت أرقاما قياسية, إلا أن هذه الحالة الاستثنائية شكلت امتحانا جيدا وناجحا للهياكل الطاقوية والشبكة الكهربائية الوطنية التي أثبتت نجاعة عالية بالتفاعل الإيجابي مع ثلاثة أرقام قياسية متتالية في الاستهلاك للكهرباء في مدة زمنية متقاربة".