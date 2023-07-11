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كهرباء: الاستهلاك الوطني يسجل مستوى قياسيا جديدا لليوم الثالث على التوالي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 جويلية 2023 19:09     الفئـة : اقتصــاد
كهرباء: الاستهلاك الوطني يسجل مستوى قياسيا جديدا لليوم الثالث على التوالي

الجزائر - سجل الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية, ظهيرة اليوم الثلاثاء, ذروة تاريخية جديدة وذلك لليوم الثالث على التوالي, حسبما أفاد به الناطق الرسمي باسم مجمع "سونلغاز", خليل هدنة.

بلغ استهلاك الكهرباء اليوم الثلاثاء على الساعة 14سا و19د على المستوى الوطني 18377 ميغاواط, بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة, حسب نفس المصدر.

وتأتي هذه الذروة الجديدة بعد تلك المسجلة الأحد الماضي والمقدرة ب 17508 ميغاواط, والتي كانت متبوعة بذروة ثانية أمس الاثنين ب 17905 ميغاواط.

وفي هذا الإطار, أكد الناطق الرسمي باسم سونلغاز أنه "بالرغم من الحرارة العالية التي سجلت أرقاما قياسية, إلا أن هذه الحالة الاستثنائية شكلت امتحانا جيدا وناجحا للهياكل الطاقوية والشبكة الكهربائية الوطنية التي أثبتت نجاعة عالية بالتفاعل الإيجابي مع ثلاثة أرقام قياسية متتالية في الاستهلاك للكهرباء في مدة زمنية متقاربة".

آخر تعديل على الثلاثاء, 11 جويلية 2023 19:13
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كهرباء: الاستهلاك الوطني يسجل مستوى قياسيا جديدا لليوم الثالث على التوالي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 جويلية 2023 19:09     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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