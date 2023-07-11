الجزائر - اعتبر رؤساء عدد من منظمات أرباب العمل، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، في تصريحات ل /واج، أن استحداث المجلس الأعلى للتصدير، سيشكل "إضافة كبيرة" للاقتصاد الجزائري وسيجشع الشركات أكثر على التوجه نحو التصدير.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس مجلس التجديد الاقتصادي، كمال مولى، إلى أن استحداث المجلس الأعلى للتصدير الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بمناسبة إشرافه على الطبعة الأولى للوسام الشرفي للتصدير، "سيعطي للتصدير المكانة المناسبة".

واعتبر أن المجلس سيكون بمثابة فضاء لتبادل الآراء والخبرات في مجال التصدير، وهو ما سيشكل "إضافة كبيرة للاقتصاد الجزائري والصادرات".

من جهتها، ثمنت رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، سعيدة نغزة، رار رئيس الجمهورية باستحداث المجلس الأعلى للتصدير الذي رأت فيه "مبادرة

جيدة لتشجيع المصدرين من شأنها تحفيز المنتجين على التوجه أكثر نحو التصدير".

وأشارت بهذا الخصوص إلى أن السنتين الأخيرتين شهدتا زخما في مجال التصدير، ليس فقط من طرف المؤسسات الكبرى بل حتى شركات صغيرة ومتوسطة، معتبرة أن الوسام الشرفي للتصدير، "يشكل دعما معنويا إضافيا للمتعاملين الاقتصاديين".

أما رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، طارق بولمرقة، فأكد بأن استحداث المجلس الأعلى للتصدير يعتبر "مؤشر جيد للمصدرين"، ينتظر منه المساهمة في دفع الشركات على التوجه نحو التصدير.

ويرى السيد بولمرقة أن استحداث المجلس سيضاف إلى جملة التدابير والإجراءات المتخذة لتشجيع الصادرات خارج المحروقات ومن بينها انشاء معارض دائمة للمنتجات الجزائرية في عدد من الدول الإفريقية، وانشاء بنوك في موريتانيا والسنيغال وفرنسا.

للإشارة، عرفت الطبعة الأولى من الوسام الشرفي للتصدير التي نظمت بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" تحت شعار "التزام، إنجازات وآفاق"، تكريم 13 شركة تنشط في مختلف المجالات، إضافة إلى شركة "تصدير" التابعة ل"صافكس" باعتبارها مرافق للمصدرين.