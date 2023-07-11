Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الطبعة الأولى ل"الوسام الشرفي للتصدير": بدأنا نشهد تحقيق حلم الخروج من تبعية الاقتصاد للمحروقات

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 جويلية 2023 16:58     الفئـة : اقتصــاد

الجزائر - أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الجزائر بدأت تشهد تحقيق "حلم" الخروج من تبعية الاقتصاد للمحروقات، وذلك بعد أن بقي هذا الهدف "حبيس الأفكار والبرامج" لعدة سنوات.

وقال السيد زيتوني خلال كلمته الافتتاحية في الطبعة الأولى ل"الوسام الشرفي للتصدير التي نظمت، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، تحت إشراف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، "لقد بدأ الحلم يتحقق، ونحن على يقين أن المسيرة لا تزال متواصلة للنهوض ببلادنا، والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة، من خلال عمل تشاركي يجمع كل الفاعلين في الميدان".

وأشار الوزير إلى أن إشراف رئيس الجمهورية على هذا الحفل "دليل على الأهمية القصوى" التي يوليها الرئيس تبون لموضوع الصادرات خارج المحروقات" و "حرصه على دعم المتعاملين الاقتصاديين الخلاقين للثروة، لاسيما المصدرين الذين نعتبرهم سفراء اقتصادنا بالخارج".

ولفت السيد زيتوني إلى أن النتائج المحققة خلال السنوات الأخيرة على صعيد الصادرات خارج المحروقات، تأتي على إثر إعادة هيكلة الأنظمة التحفيزية وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولية.

كما أشار الوزير إلى أن "التنمية كالحرية، تكتسب ولا تعطى" وأن تنمية وازدهار الدول لا يتحقق إلا بتنويع الاقتصاد الوطني وتحريره من تبعيته للمحروقات، وذلك من أجل "إرساء دعائم متينة لتحقيق استقلال اقتصادي، يعزز السيادة بكل جوانبها".

وأكد الوزير أن رئيس الجمهورية حرص على تزامن تنظيم هذا الحدث مع الاحتفالات المخلدة لعيد الاستقلال والشباب، ليكون "ذكرى أخرى تضاف لتاريخنا المجيد، بتخليدنا لأولى الخطوات نحو الاستقلال الاقتصادي للجزائر"، معتبرا أن الطبعة الأولى من الوسام الشرفي للتصدير بمثابة "انطلاقة حقيقية لعهد الجزائر المستقلة اقتصاديا".

كلـمات مفتـاحيــة :
الطبعة الأولى ل"الوسام الشرفي للتصدير": بدأنا نشهد تحقيق حلم الخروج من تبعية الاقتصاد للمحروقات
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 جويلية 2023 16:58     الفئـة : اقتصــاد   شارك

آخـر الأخبــار

23.07.11

نواب أوروبيون ينددون في ستراسبورغ بنهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية

23.07.11

منظمات حقوقية تعرب عن قلقها لاستهتار المغرب بإنقاذ أرواح المهاجرين

23.07.11

ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة (مونديال-2023): اليوم الثاني: ميدالية برونزية …

23.07.11

الألعاب الرياضية العربية 2023/ الملاكمة /نهائيات السيدات/:  النتائج الفنية للمنازلات 

23.07.11

الألعاب الرياضية العربية/ كرة القدم: انهزام المنتخب الجزائري أمام نظيره السعودي /1-2/

23.07.11

مناجم: إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لمشروع منجم الزنك والرصاص ببجاية

الأكثــر قـراءة

23.07.10

الألعاب الرياضية العربية- 2023: جدول الميداليات بعد نهائيات اليوم السادس

23.07.11

الألعاب الرياضية العربية / كرة اليد : النتائج والترتيب عقب الجولة الرابعة

23.07.11

موجة حر مرتقبة اليوم الثلاثاء على عدد من ولايات الوسط

23.07.11

سوناطراك تسلم ل"إيني" أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال على مستوى الميناء العائم الجديد…

23.07.10

موجة الحر الحالية تعود الى تمركز مرتفع للضغط الجوي بحوض البحر الأبيض المتوسط

23.07.11

رئيس الجمهورية يشرف على تكريم 14 مؤسسة و "إيريس" تفوز ب"الوسام الشرفي للتصدير"