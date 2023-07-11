اللجنة المشتركة الجزائرية-الأردنية: التوقيع على 18 وثيقة تتضمن اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية

الجزائر- توجت أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة الجزائرية-الأردنية، في اختتام أشغالها اليوم الثلاثاء بعمان (الأردن)، بالتوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية بلغ عددها 18 وثيقة تغطي مجالات عدة منها الصناعة والتجارة و النقل و التعليم العالي و السياحة, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني.

و افادت الوزارة ان أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة الجزائرية-الأردنية، التي ترأسها اليوم وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، رفقة نظيره الاردني وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل، يوسف محمود الشمالي، توجت في ختام اشغالها "بالتوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية بلغ عددها 18 وثيقة تغطي كلا من مجالات الصناعة والتجارة، السياحة والصناعة التقليدية، العمل والضمان الاجتماعي، التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى النقل والأرشيف والثقافة".

وفي كلمة ألقاها السيد عون أمس الاثنين، لدى انطلاق الاشغال، أكد على "العزم الصادق للبلدين للارتقاء بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بما يحقق مصالحهما المشتركة وتطلعاتهما الى مزيد من التطور والرقي", مذكرا بالمناسبة بأن الجزائر قد بادرت بخلق بيئة آمنة ومستقرة تعزز الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين من خلال فتح عدة ورشات استهدفت إعادة النظر "جذريا" في المنظومة القانونية والتنظيمية التي تؤطر اقتصاد البلاد.