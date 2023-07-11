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سوناطراك تسلم ل"إيني" أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال على مستوى الميناء العائم الجديد لإعادة تحويله الى غاز ببيومبينو بإيطاليا

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 جويلية 2023 13:41     الفئـة : اقتصــاد
سوناطراك تسلم ل&quot;إيني&quot; أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال على مستوى الميناء العائم الجديد لإعادة تحويله الى غاز ببيومبينو بإيطاليا

الجزائر - سلمت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك لشركة "إيني" الايطالية اول شحنة تجارية من الغاز الطبيعي المسال على مستوى الميناء العائم الجديد لإعادة تحويله الى غاز ببيومبينو بإيطاليا, حسبما اعلن عنه ,اليوم الثلاثاء, بيان للشركة.

وجاء في البيان, انه "في إطار تعزيز صادراتها من الغاز, سلمت سوناطراك لشركة إيني بتاريخ 7 يوليو 2023 شحنة من الغاز الطبيعي المسال قدرها 90 مليون متر مكعب من الغاز على مستوى الميناء العائم الجديد لإعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي ببيومبينو في إيطاليا".

و تم نقل هذه الشحنة التي تم تعبئتها على مستوى مركب التمييع GL3Z - بطيوة في الجزائر, بواسطة ناقلة الغاز المسال المملوكة للشركة الفرعية Hyproc.

ويعتبر هذا التسليم "أول شحنة تجارية بهذا الميناء بعد نهاية المرحلة التجريبية، وهو ما يعتبر الانطلاقة الفعلية للاستغلال التجاري", وفقا للمصدر ذاته.

و"تعتزم سوناطراك رفع كمياتها نحو هذا الميناء الجديد على أساس منتظم, مما يعزز بالتالي دورها المركزي في تأمين الإمدادات نحو أوروبا, وإيطاليا على وجه الخصوص".

آخر تعديل على الثلاثاء, 11 جويلية 2023 14:03
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سوناطراك تسلم ل"إيني" أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال على مستوى الميناء العائم الجديد لإعادة تحويله الى غاز ببيومبينو بإيطاليا
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 جويلية 2023 13:41     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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