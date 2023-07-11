عرقاب يستقبل رئيس مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي

الجزائر- استقبل وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, رئيس مجلس الأعمال الجزائري-الأمريكي, اسماعيل شيخون, حيث بحث معه سبل وآفاق تعزيز علاقات التعاون بين الشركات في القطاع والشركات الأمريكية في مجال الطاقة والمناجم, حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وتركزت المحادثات، التي جرت بمقر الوزارة, على "حالة علاقات التعاون بين الشركات في القطاع والشركات الأمريكية في مجال الطاقة والمناجم, وكذا آفاق تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية ولاسيما في مجالات المحروقات والبتروكيماويات والطاقات الجديدة والمتجددة, والمناجم"، يضيف البيان.

وأضاف البيان أنه تم خلال هذا اللقاء التطرق للتحضيرات المتعلقة بالمنتدى الأعمال الجزائري-الأمريكي حول الاستثمار, والمقرر عقده في واشنطن في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2023, والذي سيحضره وفد كبير يضم كبار المسؤولين في قطاع الطاقة والمناجم, بهدف بحث, مع الطرف الأمريكي، مجموعة من المسائل ذات الاهتمام المشترك.