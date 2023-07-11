رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح الطبعة الأولى لـ "الوسام الشرفي  للتصدير"

وحضر مراسم افتتاح هذه الاحتفالية اطارات كبار في الدولة و أعضاء من الحكومة وممثلو جمعيات مهنية ومسؤولو مؤسسات عمومية وخاصة.
وخلال هذه المراسم، أعلن رئيس الجمهورية عن تنصيب المجلس الأعلى للمصدرين في "أقرب وقت".
كما أكد أن صادرات الجزائر خارج المحروقات "على وشك بلوغ قيمة 13 مليار دولار"، معلنا في ذات السياق عن فتح خطوط جوية جديدة مع عواصم افريقية.
وشدد على "الاسراع في فتح مناطق حرة مع كل من موريتانيا، مالي والنيجر خاصة بالمواد الفلاحية".
وتم بالمناسبة تقليد أوسمة شرفية ل13 مصدرا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية، الى جانب وسام تم منحه لهيئة مرافقة، تم انتقائهم من طرف لجنة تحكيم مشكلة من عدة قطاعات وهيئات ذات الصلة، من خلال منح 11 جائزة تكرم 11 فئة من المصدرين، الى جانب تكريم أحسن هيئة مرافقة لهم.
ويتعلق الأمر ب"الوسام الشرفي للتصدير" و "أفضل مصدر للمنتجات الصناعية" و "أفضل مصدر للصناعة الصيدلانية" و "أفضل مصدر للمنتجات الفلاحية" و "أفضل مصدر للتمور" و "أفضل مصدر لزيت الزيتون" و "أفضل مصدر خدمات (مؤسسة ناشئة)" و "أفضل مصدر للقارة الإفريقية" و "أفضل مصدر شاب" و "أفضل مصدر امرأة" و كذا "أفضل شركة مصدرة أجنبية أو مختلطة ناشطة في الجزائر".
وعلى هامش التظاهرة، زار رئيس الجمهورية معرضا خاصا بالمؤسسات المتوجة بالأوسمة و كذا الهيئات المرافقة لها في مجال التصدير، تم تنظيمه بالمناسبة، أين تلقى عروضا عن نشاط المؤسسات المعنية و آفاق تطورها.