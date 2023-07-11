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رئيس الجمهورية يصل إلى قصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال للإشراف على افتتاح الطبعة الأولى ل"الوسام الشرفي للتصدير"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 جويلية 2023 12:05     الفئـة : اقتصــاد
رئيس الجمهورية يصل إلى قصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال للإشراف على افتتاح الطبعة الأولى ل&quot;الوسام الشرفي للتصدير&quot;

الجزائر- وصل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء إلى المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، للإشراف على احتفالية الطبعة الأولى لـ "الوسام الشرفي للتصدير".

و تنظم هذه الطبعة تحت شعار "التزام، انجازات و آفاق" و تهدف لتكريم أفضل المصدرين خلال السنوات الثلاثة الأخيرة و التعريف بالسياسة الجديدة للجزائر لتشجيع الصادرات خارج المحروقات.

آخر تعديل على الثلاثاء, 11 جويلية 2023 13:00
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رئيس الجمهورية يصل إلى قصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال للإشراف على افتتاح الطبعة الأولى ل"الوسام الشرفي للتصدير"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 جويلية 2023 12:05     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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