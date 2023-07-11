و تنظم هذه الطبعة تحت شعار "التزام، انجازات و آفاق" و تهدف لتكريم أفضل المصدرين خلال السنوات الثلاثة الأخيرة و التعريف بالسياسة الجديدة للجزائر لتشجيع الصادرات خارج المحروقات.
رئيس الجمهورية يصل إلى قصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال للإشراف على افتتاح الطبعة الأولى ل"الوسام الشرفي للتصدير"
أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 جويلية 2023 12:05 الفئـة : اقتصــاد
الجزائر- وصل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء إلى المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، للإشراف على احتفالية الطبعة الأولى لـ "الوسام الشرفي للتصدير".
كلـمات مفتـاحيــة :