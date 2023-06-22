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عيد الأضحى : تسخير أزيد من 52000 تاجر لضمان المداومة

  أدرج يـوم : الخميس, 22 جوان 2023 17:31     الفئـة : اقتصــاد
عيد الأضحى : تسخير أزيد من 52000 تاجر لضمان المداومة

الجزائر- سخرت وزارة التجارة و ترقية الصادرات 52325 تاجرا وعددا معتبرا من وحدات إنتاج المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع عبر كافة التراب الوطني لضمان المداومة أيام عيد الأضحى، ضمن إطار التموين العادي للمواطنين، حسب ما كشف عنه وزير التجارة و ترقية الصادرات، الطيب زيتوني.

و قال الوزير في تصريح صحفي على هامش منتدى الاستثمار والتصدير المنظم بمناسبة معرض الجزائر الدولي، أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات لضمان التموين العادي للسوق وتفادي الندرة خلال يومي العيد ونهاية الاسبوع الموالي له موضحا ان 6463 مخبزة و 28984 محلا للمواد الغذائية والخضر و الفواكه تم تسخيرها للعمل أيام العيد.

أما الملبنات المعنية بالعمل أيام العيد، فيقدر عددها حسب البرنامج ب143 ملبنة، فيما سيبلغ عدد المطاحن المسخرة ب 288 وحدة.

و حسب السيد زيتوني، سيشكل زهاء 183 ألف تاجر متنقل دعما لتوفير المواد الأساسية خصوصا وأن معظم هاته الفئة من التجار تنشط في مجال بيع الخضر والفواكه وكذا 39 وحدة إنتاج المياه المعدنية.

كما لفت الوزير إلى أنه سيسهر على تطبيق مداومة عيد الأضحى 2356 عون رقابة موزعين على مديريات التجارة الولائية عبر الوطن.

و أعرب السيد زيتوني في ذات السياق عن ارتياحه لنسبة استجابة التجار لنظام المداومة خلال عيد الفطر الفارط والتي بلغت 98 بالمائة.

آخر تعديل على الخميس, 22 جوان 2023 19:56
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عيد الأضحى : تسخير أزيد من 52000 تاجر لضمان المداومة
  أدرج يـوم : الخميس, 22 جوان 2023 17:31     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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