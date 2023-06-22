عيد الأضحى : تسخير أزيد من 52000 تاجر لضمان المداومة

الجزائر تدين بأشد العبارات الاعتداءات الهمجية التي يقوم بها المستوطنون الصهاينة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل -

وزير خارجية سلطنة عمان يهنئ السيد عطاف على إثر انتخاب الجزائر عضوا غير دائم بمجلس الأمن -

وزير الخارجية الإماراتي يهنئ السيد عطاف بمناسبة انتخاب الجزائر عضوا غير دائم بمجلس الأمن -

نهائي كأس الجزائر: رئيس الجمهورية يسلم الكأس لقائد فريق أولمبي الشلف -

نهائي كأس الجزائر: جمعية الشلف تفوز على شباب بلوزداد و تتوج بكأسها الثانية -

ستينية الإستقلال : الإعلان عن الفائزين بالجائزة الشعرية الجزائر تحكي جهادا وتنطق شعرا أصيلا -

فلاحة : إتخاذ عدة إجراءات للرفع من الإنتاج الوطني للحبوب والبقول الجافة -

التجربة اليابانية في مجال التنمية موضوع ندوة في الجزائر -

كرة القدم: رئيس الجمهورية يصل إلى ملعب ميلود هدفي بوهران لحضور نهائي كأس الجزائر -

عيد الأضحى: إطلاق حملة جمع جلود الأضاحي لسنة 2023 -

التأكيد على أهمية الأمن المعلوماتي في مسارات الإنتخابات الديمقراطية -

تأمين التموين بالمياه الصالحة للشرب / بشار: الإنطلاق في المشروع الهيكلي ''القطراني1 '' -

كورونا: عدم تسجيل أي إصابة جديدة ولا أي وفاة -

تجارة : محادثات جزائرية بريطانية حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية -

نهائي كأس الجزائر2023 : وصول رئيس الجمهورية إلى ملعب ميلود هدفي بوهران -

نهائي كأس الجزائر 2023 : أجواء إحتفالية بهيجة في مدرجات ملعب ميلود هدفي بوهران -

عطاف في زيارة عمل لألمانيا -

السودان : تواصل الإشتباكات بين طرفي النزاع في العاصمة و بعض المناطق الأخرى -

محافظ بنك الجزائر يشارك في أشغال الجمعية العامة ال30 للبنك الإفريقي للإستيراد و التصدير -