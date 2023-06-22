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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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تجارة : محادثات جزائرية بريطانية حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية

  أدرج يـوم : الخميس, 22 جوان 2023 17:28     الفئـة : اقتصــاد
تجارة : محادثات جزائرية بريطانية حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الجزائر - إستقبل وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، مبعوث الوزير الأول البريطاني المكلف بالشراكة التجارية مع الجزائر ولبنان، ريشارد ريسبي، الذي إستعرض معه سبل تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري الثنائي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و حسب ذات البيان, فإن السيد زيتوني قد أكد أيضا للمسؤول البريطاني الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر, على "أهمية السوق الجزائرية كوجهة استثمارية واعدة, بالإضافة إلى الامتيازات التي يمنحها قانون الاستثمار الجديد".

آخر تعديل على الخميس, 22 جوان 2023 18:47
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تجارة : محادثات جزائرية بريطانية حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية
  أدرج يـوم : الخميس, 22 جوان 2023 17:28     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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