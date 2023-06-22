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خالدي يشارك ببروكسل في أشغال الاجتماعات الدورية للمنظمة العالمية للجمارك

  أدرج يـوم : الخميس, 22 جوان 2023 09:40     الفئـة : اقتصــاد
خالدي يشارك ببروكسل في أشغال الاجتماعات الدورية للمنظمة العالمية للجمارك

الجزائر - يشارك المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، في أشغال الاجتماعات الدورية للمدراء العامين للجمارك على مستوى المنظمة العالمية للجمارك، المبرمجة في الفترة الممتدة من 22 الى 24 يونيو الجاري، حسبما أفاد به، اليوم الخميس، بيان للمديرية العامة للجمارك.

وأوضح البيان أنه "في سياق نشاط مصالح الجمارك الجزائرية على الصعيد الدولي، شرع المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، على رأس وفد من الإطارات المركزية للمديرية العامة للجمارك، في زيارة عمل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، ابتداء من 20 يونيو الجاري".

وأضاف ذات المصدر أن الوفد الرسمي الجزائري، برئاسة السيد خالدي، شارك يوم 21 يونيو في أشغال الاجتماع التنسيقي والمسبق في عدده 58، الذي جمع الإدارات الجمركية للدول الأعضاء لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط للمنظمة العالمية للجمارك.

كما يشارك السيد خالدي والوفد المرافق له في أشغال الاجتماعات الدورية للمدراء العامين للجمارك بالمنظمة العالمية للجمارك، في دورتها 141-142، المبرمجة خلال الفترة الممتدة من 22 يونيو إلى 24 يونيو 2023، يقول البيان.

وفي هذا السياق، أكد البيان أن مشاركة الجمارك الجزائرية "تكرس دورها الحيوي، بأبعاده الدولية، في تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات، لترقية الأداء الجمركي والرفع من مؤهلات المعالجة الجمركية، والذي يعزز القدرات المهنية لمنتسبي الجهاز خاصة في مجال مكافحة كل أشكال الغش والتهريب والجريمة العابرة للحدود".

آخر تعديل على الخميس, 22 جوان 2023 18:22
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خالدي يشارك ببروكسل في أشغال الاجتماعات الدورية للمنظمة العالمية للجمارك
  أدرج يـوم : الخميس, 22 جوان 2023 09:40     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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