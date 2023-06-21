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جامعات/مؤسسات/هيئات: توحيد الرؤية من أجل بحث علمي في خدمة الإقتصاد الوطني

  أدرج يـوم : الخميس, 22 جوان 2023 08:02     الفئـة : اقتصــاد
جامعات/مؤسسات/هيئات: توحيد الرؤية من أجل بحث علمي في خدمة الإقتصاد الوطني

الجزائر- دعا رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي, سيدي محمد بوشناق خلادي, اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة, الى توحيد رؤية الجامعيين و رؤساء المؤسسات و هيئات الدولة من اجل استغلال افضل لنتائج البحث العلمي و وضعها في خدمة الاقتصاد الوطني.

و دعا السيد خلادي خلال كلمته الافتتاحية للطبعة الأولى للمنتدى الاقتصادي جامعة-مؤسسات عمومية و خاصة و هيئات الدولة "فور-اينوف 2023" من تنظيم وكالة "اوكسكوم ايفانت", بالتعاون مع المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي, الى "ايجاد رؤية موحدة و اليات مشتركة بين الجامعة و المؤسسات الاقتصادية العمومية و الخاصة و مختلف هيئات الدولة المعنية".

و أضاف ان هذا المسعى يهدف الى ايجاد "افضل السبل لاستغلال نتائج البحث العلمي و التطوير التكنولوجي و توجيهها لخدمة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية لبلادنا".

كما أشار الى ان هذا المنتدى الاقتصادي المخصص لدراسة العلاقة الثلاثية التي تربط الجامعة والمتعاملين الاقتصاديين العموميين و الخواص مع هيئات الدولة, يشكل "انشغالا كبيرا للدولة" بالنظر الى دوره في مسار "تثمين نتائج اشغال البحث خدمة للاقتصاد الوطني و تشجيع الابتكار في المؤسسات و انشاء المؤسسات الناشئة و اقتراح المنتجات و الخدمات و الحلول المبتكرة لفائدة القطاع الاقتصادي".

اما بخصوص المنتدى, فالسيد خلادي يتوقع ان يتوج بتوصيات "تطبيقية و مفيدة لخلق مناخ عمل مشترك, بين الجامعة و المؤسسات الاقتصادية و مختلف وكالات الدولة من اجل اطلاق تنمية اقتصادية تقوم على الابتكار و استعمال التكنولوجيات الحديثة في شتى المجالات".

و قد أوضح المنظمون من جانبهم, ان هذا المنتدى "يشمل المحاور الحيوية للاقتصاد الوطني ويضم مؤسسات من مختلف القطاعات, على غرار البحث و التطوير و الرقمنة و التكنولوجيات و الصناعة و المالية و التأمينات و الطاقة و البناء و الاشغال العمومية و الري و الفلاحة و الصيد البحري و البيئة و الاتصالات السلكية و اللاسلكية و التجارة و غيرها".

و  تم على هامش هذا المنتدى توقيع بروتوكولات نوايا بين مؤسسة "تي أم لاب" المختصة في التجهيزات المخبرية و مجمع مقاولين شباب يضم متعاملين اقتصاديين في مختلف القطاعات, سيما الميكانيك و الفلاحة و الصناعة و بين جامعتي بومرداس و المسيلة.

و تهدف بروتكولات النوايا هاته الى "تبادل التجارب و الخبرات التقنية و العلمية و ان تشرف مؤسسة "تي ام لاب" على تجهيز مخابر بحث المؤسستين الجامعيتين", حسبما اكده المدير العام لهذه المؤسسة, عبد القار حميدي.

آخر تعديل على الخميس, 22 جوان 2023 15:56
كلـمات مفتـاحيــة :
جامعات/مؤسسات/هيئات: توحيد الرؤية من أجل بحث علمي في خدمة الإقتصاد الوطني
  أدرج يـوم : الخميس, 22 جوان 2023 08:02     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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