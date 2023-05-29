الخطوط الجوية الجزائرية: فتح الاظرفة الخاصة بعملية اقتناء 10 طائرات

الجزائر - قامت شركة الخطوط الجوية الجزائرية, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, بفتح اظرفة العروض المتعلقة بالاستشارة الدولية التي أطلقتها من اجل اقتناء 10 طائرات.

وجرى فتح الأظرفة بمقر المديرية العامة للشركة بحضور أعضاء اللجنة المكلفة بالعملية ومدير المشروع على مستوى الشركة ومسؤولة الشؤون القانونية ومحضر قضائي.

وأطلقت هذه الاستشارة الدولية لاقتناء ستة طائرات من الحجم الكبير (أربعة طائرات من نوع GE 300/200-330A وطائرتين من نوع A 330-900 )، اضافة الى 4 طائرات متوسطة الحجم (طائرتين B 737-800 وطائرتين B 737-9 Max) في اطار تجسيد قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلق بتعزيز الاسطول الجوي الجزائري.

وكانت الشركة قد مددت اجال استقبال العروض المحدد سابقا ب22 مايو، الى 29 مايو.

وفي تصريح على هامش عملية فتح الأظرفة، أوضح مسؤولون في الشركة ان هذه العملية سيليها "في غضون 10 أيام, تقييم للعروض من طرف لجنة مختصة", لتتولى بعد ذلك "لجنة مفاوضات العملية من أجل استكمال الاجراءات".

ويتوقع استلام اربع (4) طائرات في اطار هذه العملية خلال الثلاثي الاخير من السنة الجارية, فيما يرتقب استلام الطائرات ال6 الأخرى خلال السداسي الأول لسنة 2024, وذلك وفقا للمخطط الذي وضعته الشركة الجوية, حسب نفس المصدر.

ويأتي اقتناء هذه الطائرات العشر كمرحلة ثانية من مخطط الشركة الرامي الى تعزيز أسطولها، وهذا بعد إطلاق عملية اقتناء خمسة عشر (15) طائرة، حيث منحت الصفقة مؤقتا للمصنعين "بوينغ" و"ايرباص".

ومنحت صفقة الطائرات ذات الحجم المتوسط (8 طائرات) للمصنع الامريكي "بوينغ"، بينما منحت صفقة الطائرات من الحجم الكبير (7 طائرات) لإيرباص الاوروبي.

وفي هذا الاطار، وقعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية بتاريخ 17 مايو عقدا مع المصنع الامريكي "بوينغ" لاقتناء الطائرات الثمانية (8) ذات الحجم المتوسط، على ان يتم استلام اولى الطائرات سنة 2027.

أما عن العقد الخاص بشركة ايرباص من أجل اقتناء الطائرات السبع (7)، فمن المترقب توقيعه "قريبا"، حسب ما أفاد به مسؤولو شركة الخطوط الجوية الوطنية.