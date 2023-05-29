الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط : منح 991 مليار دج من القروض في 2022

الجزائر - منح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب-بنك" قروضا قيمتها 991 مليار دج سنة 2022, بزيادة قدرها 3ر8 بالمائة مقارنة ب2021, موجهة أساسا لتمويل المشاريع والرهن العقاري للأفراد, حسبما علمته وأج لدى هذا البنك العمومي.

وكشفت بيانات البنك أن قروض الرهن العقاري للأفراد حلت في المقدمة ب 611 مليار دج بزيادة قدرها 7ر8 بالمائة مقارنة بسنة 2021 (557 مليار دج).

من جهتها, انتقلت قيمة القروض المشتركة (قروض بالشراكة مع بنوك أخرى) من حوالي 188 مليار دج سنة 2021, إلى أزيد من 219 مليار دج سنة 2022 (+14 بالمائة).

وبلغت قيمة القروض الممنوحة للمرقين العقاريين 123 مليار دج, بينما فاقت قيمة قروض الإيجار 2ر2 مليار دج, قروض السيارات 850 مليون دج, قروض تأجير المساكن 326 مليون دج, قروض شخصية 28 مليون دج.

ووفقا للبيانات نفسها, تقدر قيمة قروض الاستغلال أزيد من 685 مليون دج, كما تبلغ قيمة القروض الأخرى مجتمعة حوالي 788 مليون دج, مقابل حوالي 2ر1 مليار دج سنة 2021.

وحول مدة معالجة ملفات طلبات القروض, أكد "كناب-بنك" أنها تتراوح بين يومين و30 يوما, وأنه يعمل على "مشروع لرقمنة عملية معالجة طلبات القروض" من أجل تحسين الخدمة.

ونجح البنك الذي يقدر رأسماله الاجتماعي ب 46 مليار دج, في رفع الناتج البنكي الصافي من حوالي 40 مليار دج سنة 2021 إلى قرابة 42 مليار دج سنة 2022 (+49ر4 بالمائة).

أما بالنسبة للنتيجة الصافية فانتقلت من حوالي 4ر5 مليار دج سنة 2021 إلى أزيد من 10 مليار دج سنة 2022 (+48 بالمائة).

وسجل البنك السنة الماضية فتح 96914 حسابا جديدا, ليرتفع عددها الإجمالي إلى حوالي 2ر9 مليون حساب, فيما افتتح 22 وكالة بنكية جديدة, رافعا عددها الإجمالي إلى 222 وكالة.

عمليات دفع إلكتروني بقيمة 120 مليار دج

بالموازاة مع ذلك, يواصل "كناب-بنك" مساره في طريق الرقمنة بهدف تحقيق الشمول المالي, حيث بلغت قيمة العمليات المنجزة عبر محطات الدفع الإلكتروني السنة الماضية حوالي 120 مليار دج, مقابل قرابة 72 مليار دج سنة 2021 (+39 بالمائة).

ويأتي هذا الارتفاع, بفضل انتقال أجهزة الدفع الإلكتروني التابعة للبنك من 874 سنة 2021 إلى 1991 سنة 2022, فيما بلغ عدد العمليات المنجزة عبر هذه المحطات 24912 عملية, مقابل 8559 سنة 2021.

كما وزع البنك السنة الماضية أزيد من 122 ألف بطاقة بنكية, ليصل العدد الإجمالي إلى 5ر1 مليون بطاقة, فيما دخلت حيز الخدمة 7 موزعات وشبابيك آلية جديدة, ليرتفع عددها إلى 181.

أما بالنسبة لعدد عمليات السحب من هذه الموزعات والشبابيك فانتقل من حوالي 8ر1 مليون عملية بقيمة تناهز 26 مليار دج سنة 2021, إلى قرابة 2ر2 مليون عملية بحوالي 30 مليار دج سنة 2022.

في سياق متصل, افتتح البنك في 2022 أربعة فضاءات رقمية آلية جديدة, ليصل عددها الإجمالي إلى 20 فضاء بنهاية السنة, كما افتتح ثلاثة فضاءات أخرى خلال الثلاثي الأول من 2023.

الصيرفة الإسلامية تستقطب أزيد من 90 مليار دج

من بين الإنجازات التي ميزت أيضا سنة 2022 ل"كناب-بنك" نجد تطوير نشاط الصيرفة الإسلامية, حيث بلغت قيمة الأموال المودعة ضمن خدمة "رأسمالي" أزيد من90 مليار دج, مقابل أزيد من 70 مليار دج سنة 2021 (+21 بالمائة).

أما الأموال المودعة في إطار باقي منتجات الصيرفة الإسلامية, فانتقلت من 6ر1 مليار دج سنة 2021 إلى أزيد من 1ر3 مليار دج سنة 2022.

وجاء ذلك بفضل ارتفاع محفظة حسابات الزبائن الإسلامية من 3582 حساب سنة 2021 إلى 7210 حساب سنة 2022 (+50 بالمائة), مع تسجيل ارتفاع في نسبة تحويل الودائع الإسلامية من 22 بالمائة إلى 60 بالمائة.

وتشير بيانات البنك إلى أن عدد ملفات التمويل الإسلامي المقبولة بلغ السنة الماضية 342 ملفا بقيمة 8ر1 مليار دج, مقابل 68 ملفا في 2021 بقيمة 360 مليون دج.

ويحصي البنك81 شباكا للصيرفة الإسلامية موزعة عبر 44 ولاية, مقابل 48 شباكا سنة 2021.