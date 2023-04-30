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طاقات متجددة : الندوة الختامية لبرنامج الدعم "طاقة نظيفة" بعد غد الثلاثاء

  أدرج يـوم : الأحد, 30 أفريل 2023 17:24     الفئـة : اقتصــاد
طاقات متجددة : الندوة الختامية لبرنامج الدعم &quot;طاقة نظيفة&quot; بعد غد الثلاثاء

الجزائر - تنظم وزارة الطاقة والمناجم الندوة الختامية لبرنامج دعم قطاع الطاقات المتجددة في الجزائر "طاقة نظيفة" بعد غد الثلاثاء بالجزائر العاصمة، حسبما أفاد به، اليوم الأحد، بيان للوزارة.

وينظم هذا الحدث بالتعاون مع وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وزارة البيئة والطاقات المتجددة ووفد الاتحاد الأوروبي بالجزائر، يضيف ذات المصدر.

وستشهد أشغال هذه الندوة, المدرجة في إطار برنامج التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي, مشاركة كل من وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، وسفير وفد الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر، توماس إيكرت.

وسيتم بالمناسبة عرض النتائج الرئيسية لبرنامج "طاقة نظيفة"، بالإضافة إلى إنجازاته وآفاقه, حسب الوزارة.

وذكر ذات المصدر أن "طاقة نظيفة" (2019-2023) يعتبر برنامج دعم قطاع الطاقات المتجددة، الكهربائية أساسا، والكفاءة الطاقوية في الجزائر.

و يهدف البرنامج الى تعزيز الآليات المؤسساتية والتنظيمية المواتية لنشر الطاقات المتجددة، والمخصصة بشكل أساسي لإنتاج الكهرباء، وتعزيز الكفاءة الطاقوية، من خلال دعم يهدف إلى تسهيل الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي، وبناء القدرات الفنية والبشرية في هذا المجال, يقول البيان.

 

 

آخر تعديل على الأحد, 30 أفريل 2023 17:30
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طاقات متجددة : الندوة الختامية لبرنامج الدعم "طاقة نظيفة" بعد غد الثلاثاء
  أدرج يـوم : الأحد, 30 أفريل 2023 17:24     الفئـة : اقتصــاد   شارك

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