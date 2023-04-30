مؤسسات صغيرة و متوسطة: اطلاق تطبيق خاص بمتابعة الملفات قريبا

الجزائر- كشف المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة FGAR، تمام الهادي، بأن الصندوق سيطرح تطبيقا خاصا بالضمانات ومتابعة الملفات قبل يونيو المقبل.

و أوضح السيد الهادي ل/وأج بأن "هذا التطبيق المجاني، تحت اسم GARANTIE FGAR، سيمكن المستخدمين من طلب الضمان المالي و متابعة و تسيير الملفات بطريقة الكترونية و في مدة زمنية قصيرة، و يسهل التواصل المباشر مع إدارة الصندوق بالإضافة إلى مزايا أخرى". و بالموازاة مع هذا التطبيق، تم أيضا، حسب المسؤول، "إطلاق خدمة طلب الضمان المالي عبر الموقع الالكتروني للصندوق، والتي تمكن أصحاب المشاريع الراغبين في الاستفادة من الضمان من إرسال و متابعة ملفاتهم الكترونيا، حيث تغني هذه الإجراءات المؤسسات عن مشقة التنقل وتساعد على تقليص اجال دراسة الملفات".

و عن حصيلة الصندوق خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، أوضح السيد الهادي بأن هذه الهيئة العمومية قدمت "ضمانات بقيمة 6ر4 مليار دج لـ87 مؤسسة، سمحت لأصحابها بالاستفادة من قروضقدرت ب 6ر9 مليار دج، و ساهمت في خلق 2094 منصب عمل".

و حسب الحصيلة التي قدمها مديره العام، رافق صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 3720 مؤسسة بضمانات مالية منذ نشأته إلى غاية نهاية مارس الماضي، بقيمة تجاوزت 135 مليار دج، سهلت لأص حاب المشاريع الاستفادة من قروض بنكية بقيمة 308 مليار دج، وخلقت 105112 منصب عمل في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي.

و استفادت العديد من القطاعات من هذه الضمانات و على رأسها قطاع الصناعة بـ 2034 مشروعا، يليه قطاع الخدمات بـ 859 مشروعا ثم قطاع البناء والأشغال العمومية بـ 675 مشروعا، في حين استفاد كل من قطاعي الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري و المنتجات الصيدية من ضمانات لـ152 مشروعا، يضيف السيد الهادي.

و تتوزع هذه المؤسسات حسب المسؤول على 1699 مشروعا بالولايات الوسطى للبلاد و1030 مشروعا بالشرق و713 بالغرب بينما استفادت ولايات الجنوب من 278 ضمانا ماليا.